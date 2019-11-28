Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.

с чего всё началось

В самом ведомстве заявили, что меры направлены на стимулирование субъектов формировать реалистичные параметры казны. В Госдуме инициативу поддерживают, признавая проблему дотационности регионов. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять.

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

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