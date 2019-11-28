Экономика
ИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
В самом ведомстве заявили, что меры направлены на стимулирование субъектов формировать реалистичные параметры казны. В Госдуме инициативу поддерживают, признавая проблему дотационности регионов. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять.
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с чего всё началось
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.Известиявчера в 16:01
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Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:49
Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны
Znak.comвчера в 20:51
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