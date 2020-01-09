Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль немного подешевел к доллару и евро

Утром в четверг на "Московской бирже" курсы доллара и евро к рублю немного выросли, рубль подешевел, отыгрывая резкое падение мировых цен на нефть в среду вечером.
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Курс валют сегодня: доллар и евро падают после небольшого роста

Свободная Пресса03:25

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:22

Курс евро опустился ниже 68 руб. впервые за почти год

РБКвчера в 13:07

Рубль немного подешевел к доллару и евро

Интерфакс02:32

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:03

Евро впервые за два года упал ниже 68 рублей

Телеканал 360°вчера в 14:05

Рубль снизился к доллару и евро после роста в новогодние каникулы

Известия02:46
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В здании Центробанка в Москве прогремел взрыв. Как передает РЕН, взорвался газовый баллон.
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Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
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Происшествия

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Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
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В Государственную Думу внесен законопроект о возможности отключения мобильной связи на территории исправительных учреждений.
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В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах

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RT на русском 02:37
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