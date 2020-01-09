Финансы
ИнтерфаксРубль немного подешевел к доллару и евро
Утром в четверг на "Московской бирже" курсы доллара и евро к рублю немного выросли, рубль подешевел, отыгрывая резкое падение мировых цен на нефть в среду вечером.
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Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.
Политика
Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
Происшествия
В здании Центробанка в Москве произошел взрыв
В здании Центробанка в Москве прогремел взрыв. Как передает РЕН, взорвался газовый баллон.
Общество
Экипаж потерпевшего крушение в Иране украинского «Боинга»: Что известно о пилотах и бортпроводниках
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.
Происшествия
Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео
Футбол
Дриусси, Шатов, Мак и Краневиттер отправятся на первый сбор «Зенита»
Футболисты «Зенита» Себастьян Дриусси, Олег Шатов, Роберт Мак и Матиас Краневиттер полетят на первый сбор с командой, сообщает Bobsoccer.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Общество
В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Общество
Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии
Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
Происшествия
Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Экономика
ФНС оспорит в суде покупку Billa сети супермаркетов «Я Любимый»
Федеральная налоговая служба России оспорит сделку по продаже сети супермаркетов «Я Любимый» австрийскому ритейлеру Billa.
Здоровье
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в Китае
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Армия и оружие
Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак
Экономика
Питер Брандт: ралли Bitcoin могло начаться неделю назад
Bitcoin, возможно, уже неделю находится в фазе долгосрочного роста, предположил аналитик и трейдер Питер Брандт.
Общество
Законопроект об отключении мобильной связи в тюрьмах внесли в Госдуму
В Государственную Думу внесен законопроект о возможности отключения мобильной связи на территории исправительных учреждений.
Авто
Кросс-хэтчбек Kia XCeed заявлен к производству в России
Производство новинки локализуют на калининградском заводе «Автотор», а продавать ее можно будет с 20 января, как только сертификат вступит в силу.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Армия и оружие
Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке
ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
Политика
Заявление Трампа по Ирану разрядило ситуацию, считает Хайко Маас
Заявление президента США Дональда Трампа по Ирану привело к значительной разрядке в ситуации, диалог по СВПД необходим, заявил в четверг в прямом эфире телеканала ZDF глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Общество
ВЦИОМ: треть россиян дают себе обещания на Новый год
Каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе различные обещания на Новый год, 69% из них эти обещания выполняют.
Происшествия
В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня
Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Армия и оружие
В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах
Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.