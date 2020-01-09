Утром в четверг на "Московской бирже" курсы доллара и евро к рублю немного выросли, рубль подешевел, отыгрывая резкое падение мировых цен на нефть в среду вечером.

Рубль немного подешевел к доллару и евро

Происшествия Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.

Авто Кросс-хэтчбек Kia XCeed заявлен к производству в России Производство новинки локализуют на калининградском заводе «Автотор», а продавать ее можно будет с 20 января, как только сертификат вступит в силу.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Политика Заявление Трампа по Ирану разрядило ситуацию, считает Хайко Маас Заявление президента США Дональда Трампа по Ирану привело к значительной разрядке в ситуации, диалог по СВПД необходим, заявил в четверг в прямом эфире телеканала ZDF глава МИД ФРГ Хайко Маас.