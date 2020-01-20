Финансы
ИнтерфаксРубль немного подорожал к доллару и евро
Курс рубля к доллару и евро слегка вырос в начале торгов понедельника на "Московской бирже" на фоне роста котировок нефти. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,45-61,53 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 8,5 копейки до 61,47 рубля.
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