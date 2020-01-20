Курс рубля к доллару и евро слегка вырос в начале торгов понедельника на "Московской бирже" на фоне роста котировок нефти. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,45-61,53 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 8,5 копейки до 61,47 рубля.

Рубль немного подорожал к доллару и евро

Политика Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Происшествия Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Китай запретит неразлагаемые пластиковые пакеты и одноразовые трубочки Пакеты, сделанные из неразлагающегося пластика, будут полностью запрещены к 2022 году, а в крупнейших городах страны — уже в конце 2020.

Экономика ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.

Здоровье СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.

Авто Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.