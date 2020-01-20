Евро подешевел на 2,75 копейки до 68,235 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на шесть копеек, до 64,51 рубля. Доллар при этом оказался на 6,33 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 30,08 копейки ниже официального курса.

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