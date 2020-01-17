Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль немного подорожал к доллару и евро

Курс рубля к доллару и евро слегка вырос в начале торгов понедельника на "Московской бирже" на фоне роста котировок нефти. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,45-61,53 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 8,5 копейки до 61,47 рубля.
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Рубль немного подорожал к доллару и евро

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Эксперты пообещали доллар по 200 рублей

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На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова

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Вести.Ru 05:43
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Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.
RT на русском 06:18
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В Петербурге вновь эвакуируют суды

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, эвакуированы Петродворцовый, Ленинский, Куйбышевский, Октябрьский, Колпинский, Джержинский районные суды Красногвардейский и Сестрорецкий районные суды уже вернулись к работе после проверки.
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Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

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По Крымскому мосту проехали первые 100 поездов

С момента запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив проехали 100 поездов.
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Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
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Три источника, близких к администрации президента, рассказали журналистам о том, что в Кремле предварительно наметили дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Утро.ru 02:32
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Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
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В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Lenta.ru 05:44
Армия и оружие

Средства ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников

ТАСС вчера в 16:07
Общество

Новым пресс-секретарем Роскомнадзора назначена Елена Прохорова

На должность помощника руководителя Роскомнадзора, который курирует направление связей с общественностью и исполняет функции пресс-секретаря, назначена Елена Прохорова.
Вести.Ru 06:15
Происшествия

В Якутии стая собак напала на ребенка

Российская газета 06:15
Энергетика

Нефть подорожала из-за ситуации в Ливии

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии.
Взгляд.ру 00:35
Политика

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости 17 января в 15:14
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Музыка

Названы участники Национального отбора на «Евровидение-2020» от Украины

Организационный комитет украинского Национального отбора на "Евровидение" обнародовал лонг-лист исполнителей, среди которых будет выбран тот, кто представит Украину на конкурсе в 2020 году в Роттердаме с 12 по 16 мая.
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Политика

Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Ридус 17 января в 12:47
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Пара дня: Брэда Питта и Дженнифер Энистон снова видят вместе

Энистон точно была не против и отвечала ему взаимностью. Также она смеялась, когда Питт получал свою статуэтку.
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Авто

В Сеть попали изображения нового недорогого кроссовера Renault

"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
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Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
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Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
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Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
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Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
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Футбол

«Барселона» победила в первом матче при Сетьене

«Барселона» обыграла «Гранаду» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.
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Политика

Песков отреагировал на слухи о проведении досрочных выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал трезво оценивать источники, распространяющие информацию о возможном проведении досрочных выборов в Госдуму в декабре 2020 года.
Вечерняя Москва 06:13
Политика

Великобритания признала украинский трезубец экстремистским символом

В посольстве Украины в Великобритании случилась очередная истерика.
Журналистская правда 02:36
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