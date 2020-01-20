Финансы

РИАМОРИАМОРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов

Рубль показал положительную динамику к евро и доллару на фоне дорожающей нефти после открытия торгов на Московской бирже, сообщает Газета.ru.
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