Финансы
РИАМОРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов
Рубль показал положительную динамику к евро и доллару на фоне дорожающей нефти после открытия торгов на Московской бирже, сообщает Газета.ru.
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Происшествия
Пять человек погибли в отеле Перми при прорыве трубы с кипятком
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Происшествия
Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе
Мужчина тут же был сбит проезжавшим мимо автомобилем. Водитель, сбивший автолюбителя, не только не вызвал "скорую", он скрылся с места ДТП.
Общество
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби
Полиция Абу-Даби задержала рэпера Гуфа в аэропорту города из-за дебоша в самолете.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Единоборства
Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246
Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Общество
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Политика
Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию
Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Энергетика
Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти
Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Политика
Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии в Берлине
Президент Турции Тайп Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули конференцию по Ливии, которая проходит в Берлине.
Происшествия
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею
Шоу-бизнес
Анохина раскритиковала Водонаеву за пост о маткапитале
Происшествия
Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий
Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Политика
В США показали форму космических войск США
На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.
Экономика
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Общество
Тайник с деньгами обнаружил пенсионер из США в подержанном диване
В американском штате Мичиган мужчина обнаружил в подержанном диване тайник с деньгами, себе находку оставлять не стал, а вернул крупную сумму владельцу, сообщает Daily Mail.
Происшествия
Бочкарёва прокомментировала штраф за хранение наркотиков
Актриса Наталья Бочкарёва прокомментировала приговор, который ей вынес Преображенский суд Москвы по делу о хранении наркотиков.
Общество
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа» в товарищеском матче
Московский "Локомотив" сыграл вничью с румынским "Стяуа" в товарищеском матче.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Следователи допросили журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, в котором он является потерпевшим.