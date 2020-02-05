Финансы

Вести.RuВести.RuРубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со слабого роста. Рубль чуть снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,1-63,19 руб.
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Рубль вечером повышается к доллару и евро благодаря позитиву на внешних рынках и скачку цен на нефть

Финмаркет11:34

ЦБ опубликовал курс валют на 6 февраля

Телеканал 360°06:51

Официальный курс доллара на четверг снизился до 63,17 рубля

ПРАЙМ04:50

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением

Банки.ру11:22

Курс рубля к доллару развернулся вниз после сильного роста вторника

Интерфакс02:37

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:23

Официальный курс евро на четверг снизился до 69,74 рубля

РИА Новости05:25
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Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Политика

Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 01:43
Политика

Сандерс объявил себя победителем кокусов в Айове

Ранее сообщалось, что на кокусах республиканцев победу с большим отрывом одержал Дональд Трамп.
Московский Комсомолец вчера в 04:00
Общество

Дамаск подвергся ракетной атаке

Как сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya, сирийская ПВО отражает ракетную атаку.
РИА Новости 18:46
Армия и оружие

Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
REGNUM 09:17
Общество

В Китае упала смертность от коронавируса

Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
РЕН ТВ 03 февраля в 21:35
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле

Власти Турции уточнили число жертв и пострадавших при аварийной посадке самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту.
Российская газета 15:11
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском 13:13
Политика

Сенат США оправдал Дональда Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
РИА Новости 16:38
Происшествия

Шесть человек погибли в ходе столкновений в Ираке

По меньшей мере шесть человек погибли после атаки сторонников шиитского религиозного лидера Муктада ас-Садра на лагерь демонстрантов в городе Наджаф на юге Ирака.
Известия 14:50
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Экономика

Автомобильный рынок в России упадет

Lenta.ru 05:21
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета 10:35
Политика

На Украине признали неготовность к возвращению Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
РИА Новости 12:44
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Общество

В Дагестане объяснили рост цен на медицинские маски в аптеках региона

Ранее в среду заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщил, что самое серьезное завышение цены на медицинские маски по РФ зафиксировано в Республике Дагестан, оно составляет 650%.
ТАСС 11:29
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня вчера в 10:41
Гаджеты

Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте

Российская газета 08:04
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

Как пояснил "Известиям" глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, данные регионы традиционно лидируют по потреблению алкоголя за счет высоких средних зарплат, что позволяет покупать легальную продукцию.
ТАСС 17:23
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в матче Кубка Англии

Футболисты "Тоттенхэма" прошли в 1/8 финала Кубка Англии, победив в переигровке "Саутгемптон" со счетом 3:2.
ProstoProSport 17:09
Шоу-бизнес

242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море

Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Uznayvse.ru вчера в 05:47
Гаджеты

Китайская TCL прекратит продажу смартфонов BlackBerry

Enrique Dans Владеющая брендом Blackberry китайская компания TCL Communication объявила о прекращении продажи смартфонов данной марки.
РЕН ТВ 03 февраля в 12:41
Армия и оружие

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
РИА Новости 15:41
Наука

Ученые расшифровали геном риса басмати

Anonsens 13:27
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК 16:00
Армия и оружие

Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства

Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Lenta.ru вчера в 11:20
Футбол

Бартомеу не уволит Абидаля из-за конфликта с Месси

Сообщается, что президент «сине-гранатовых» уже созвонился с Абидалем и Месси по телефону.
Евро-футбол.ру 12:17
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ 07:44
Происшествия

Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

Военное обозрение 12:22
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой

Эммануэль Макрон заявил, что Москва по-новому интерпретирует историю Второй мировой войны.
Piter.tv вчера в 11:30
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