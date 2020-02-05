Финансы
Вести.RuРубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со слабого роста. Рубль чуть снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,1-63,19 руб.
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Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Политика
Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Политика
Сандерс объявил себя победителем кокусов в Айове
Ранее сообщалось, что на кокусах республиканцев победу с большим отрывом одержал Дональд Трамп.
Общество
Дамаск подвергся ракетной атаке
Как сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya, сирийская ПВО отражает ракетную атаку.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе
Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
Общество
В Китае упала смертность от коронавируса
Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле
Власти Турции уточнили число жертв и пострадавших при аварийной посадке самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту.
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Политика
Сенат США оправдал Дональда Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Происшествия
Шесть человек погибли в ходе столкновений в Ираке
По меньшей мере шесть человек погибли после атаки сторонников шиитского религиозного лидера Муктада ас-Садра на лагерь демонстрантов в городе Наджаф на юге Ирака.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Экономика
Автомобильный рынок в России упадет
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Политика
На Украине признали неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Общество
На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат
На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
Общество
В Дагестане объяснили рост цен на медицинские маски в аптеках региона
Ранее в среду заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщил, что самое серьезное завышение цены на медицинские маски по РФ зафиксировано в Республике Дагестан, оно составляет 650%.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Гаджеты
Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
Как пояснил "Известиям" глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, данные регионы традиционно лидируют по потреблению алкоголя за счет высоких средних зарплат, что позволяет покупать легальную продукцию.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в матче Кубка Англии
Футболисты "Тоттенхэма" прошли в 1/8 финала Кубка Англии, победив в переигровке "Саутгемптон" со счетом 3:2.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Гаджеты
Китайская TCL прекратит продажу смартфонов BlackBerry
Enrique Dans Владеющая брендом Blackberry китайская компания TCL Communication объявила о прекращении продажи смартфонов данной марки.
Армия и оружие
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
Наука
Ученые расшифровали геном риса басмати
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Армия и оружие
Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства
Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Футбол
Бартомеу не уволит Абидаля из-за конфликта с Месси
Сообщается, что президент «сине-гранатовых» уже созвонился с Абидалем и Месси по телефону.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой
Эммануэль Макрон заявил, что Москва по-новому интерпретирует историю Второй мировой войны.