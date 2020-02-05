Финансы

Вести.RuВести.RuРубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со слабого роста. Рубль чуть снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,1-63,19 руб.
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Курс рубля к доллару развернулся вниз после сильного роста вторника

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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
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«Саутгемптон» был лучше на поле, но мы заслужили победу, потому что играли на пределе.
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Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
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Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
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Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
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Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

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В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim

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Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
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Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru вчера в 11:06
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Американцы испытали дистанционное управление для истребителей

Американский концерн Boeing совместно с ВМС США провел испытания системы дистанционного пилотирования палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet и самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
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«Химки» проиграли «Маккаби», несмотря на дабл-дабл Шведа

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Армия и оружие

Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства

Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Lenta.ru вчера в 11:20
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Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле

Власти Турции уточнили число жертв и пострадавших при аварийной посадке самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту.
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем планировали

Приобрести новый смартфон Xiaomi Mi 10 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами ПЗУ станет возможным за 600 долларов.
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В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка

Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.
Ревизор.ру 03 февраля в 12:30
Армия и оружие

В США испугались атак России на американские корабли в портах

У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
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«Хищные птицы» получили высокий рейтинг у западных критиков

Портал Rotten Tomatoes обнародовал рейтинг фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", основанного на серии комиксов DC.
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Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
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Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

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