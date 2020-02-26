Финансы
Вести.RuРубль немного снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с умеренного роста. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 65,43-65,53 руб.
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Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев
"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов.
Здоровье
Минздрав Украины показал два мультфильма о коронавирусе
Министерство здравоохранения Украины разместило на своем сайте два мультфильма, которые рассказывают, что такое коронавирус и как снизить возможность заражения.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Наука
Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК
Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Авто
Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept
Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.
Общество
Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить
Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
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Политика
Сурков не исключил обнуления президентских сроков
На прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
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Общество
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Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
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Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом
Вероятность заразиться смертельным коронавирусом из Китая большинство россиян оценили скорее как низкую.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Здоровье
Употребление молока повышает риск развития рака молочной железы
Происшествия
Мигрант зарубил лопатой и закопал кузена в Шушарах
По версии следствия, 23 сентября подозреваемый около полуночи в лесном массиве у станции метро "Шушары" черенком лопаты убил своего кузена, а потом закопал труп.
Гаджеты
Xiaomi представит игровой смартфон с огромной АКБ
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Экономика
Почему в 2020 году многим повысили пенсию только на 1 рубль: разъяснение с примером расчета
В этом году многие пенсионеры с маленькой пенсией, ожидавшие прибавки в январе, были сильно разочарованы.
Политика
Сергей Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Новый конкурс является отдельным направление проекта «Лидеры России» и предназначен для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти.
Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 году на 12,9%
Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 г. на 12,9% в годовом выражении до 201,2 млрд руб. против 178,2 млрд руб. в 2018 г. В том числе прибыль корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ составила 135,4 млрд руб. (в 2018 г. — 102,3 млрд руб.), розничного бизнеса — 65 млрд руб. (109,8 млрд руб.), малого и среднего бизнеса — 34,5 млрд руб. (33,9 млрд руб.), сообщает ВТБ.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Политика
В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по Конституции
Отдельно оговаривается, что россияне могут ознакомиться с текстом поправок в Конституцию, которые до этого уже пройдут голосование в Госдуме, Совете Федерации и заксобраниях регионов.
Авто
Новую «Газель» впервые заметили на российских дорогах
Тестовый экземпляр предстоящей модели «Газель NN» был замечен без камуфляжа в Нижнем Новгороде и сразу же стал предметом обсуждения на форуме gazelleclub.ru.
Общество
Астраханский «Газпром межрегионгаз» возглавил Радик Харисов
С августа 2015 года занимал должность министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.
Экономика
Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.