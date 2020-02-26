Финансы
Вести.RuРубль немного снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с умеренного роста. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 65,43-65,53 руб.
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Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.
Политика
Трамп: США поставят Индии военные вертолеты на общую сумму в $3 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поставит Нью-Дели боевую технику, в том числе военные вертолеты, на общую сумму $3 млрд.
Происшествия
Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека.
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В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Экономика
В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Культура
Калининградских реставраторов обучат работе на рентгеновских аппаратах
Специалисты Третьяковской галереи обучат калининградских реставраторов современным технологиям.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Политика
Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Гаджеты
Honor представила специально для России Honor View 30 Pro
Политика
Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса
Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики нового коронавируса.
Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 году на 12,9%
Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 г. на 12,9% в годовом выражении до 201,2 млрд руб. против 178,2 млрд руб. в 2018 г. В том числе прибыль корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ составила 135,4 млрд руб. (в 2018 г. — 102,3 млрд руб.), розничного бизнеса — 65 млрд руб. (109,8 млрд руб.), малого и среднего бизнеса — 34,5 млрд руб. (33,9 млрд руб.), сообщает ВТБ.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Авто
Компания Kia планирует представить новый логотип в октябре
В середине декабря 2019 года издание speedme.ru рассказывало, что корейская Kia планирует показать свой новый логотип.
Общество
Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов
Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Политика
Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины
Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Здоровье
Употребление молока повышает риск развития рака молочной железы
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Экономика
Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно
Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
Футбол
В РФС подтвердили работу системы VAR на всех матчах Премьер-Лиги
В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) подтвердили информацию о том, что система видеопомощи арбитра будет использоваться во всех матчах весенней части чемпионата России.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Экономика
Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
Политика
Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности
До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.
Шоу-бизнес
Певица Даффи рассказала о своем изнасиловании и заточении
По словам 35-летней певицы, которую пресса называла "новой Эми Уайнхаус", некоторое время назад ее незаконно держали в заточении, накачав наркотиками, и насиловали.
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Общество
Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов
Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление, говорится в исковом заявлении, поданном в суд во вторник.
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