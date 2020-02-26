Финансы

Вести.RuВести.RuРубль немного снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с умеренного роста. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 65,43-65,53 руб.
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Рубль снизился к доллару и евро

Взгляд.ру02:11

Рубль немного снизился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru02:24

Доллар подорожал на 60 копеек

Финмаркет04:00

Рубль снижается к доллару и евро

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Эксперты: в ближайшее время не предвидится снижения курса ниже 67 рублей за доллар

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Курс евро вырос выше 70 рублей

РИА Новостивчера в 03:47

Курс евро превысил 71 рубль впервые за 2,5 месяца

РБКвчера в 04:20
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В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
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Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

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В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

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