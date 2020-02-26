Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 коп. и составил 65,5 руб.

Рубль снизился к доллару и евро

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