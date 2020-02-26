Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль снизился к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 коп. и составил 65,5 руб.
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Эксперты: в ближайшее время не предвидится снижения курса ниже 67 рублей за доллар

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Рубль немного снизился к доллару и евро в начале торгов

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Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
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Борьба за чистоту рядов личного состава имеет для Министерства внутренних дел РФ принципиальное значение.
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Арестован второй подросток из Саратова, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.
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Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.
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В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что организация направила в Российский футбольный союз (РФС) предложение о расширении числа участников высшего дивизиона национального футбола с 16 команд до 18.
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Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО

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Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России

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