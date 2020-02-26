Финансы

Вести.RuВести.RuРубль немного снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с умеренного роста. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 65,43-65,53 руб.
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