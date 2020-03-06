Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 68 рублей

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Вместе с этим агентство добавило, что курс евро превысил 77 рублей также впервые с января 2019 года.
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Эхономика: Что ждет рубль?

Эхо Москвы07 марта в 11:11

Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года

РИА Новости06 марта в 06:28

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02

Доллар США превысил 68 рублей, а евро ушел выше отметки 77 рублей впервые с января 2019 года

Интерфакс06 марта в 06:25

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

ТАСС06 марта в 06:23

Курс доллара превысил 68 рублей

Известия06 марта в 06:57

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08
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Комментарии

Общество

В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
BFM.ru 07 марта в 02:51
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Общество

Италия стала лидером по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Общество

Столетний житель Китая вылечился от коронавируса

Столетний житель Китая смог побороть новый тип коронавируса.
Gazeta.SPb вчера в 14:45
Футбол

Роналдиньо оставили под стражей

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Lenta.ru 07 марта в 18:20
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Происшествия

У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы у побережья Калифорнии на западе США, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости вчера в 23:32
Происшествия

Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

REGNUM вчера в 12:47
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Газета.Ru вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о попытке суицида во время беременности

Певица Надежда Бабкина призналась, что пыталась совершить самоубийство на девятом месяце беременности.
Газета.Ru вчера в 02:58
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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru 07 марта в 12:36
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Культура

Кристина Агилера записала песню к фильму «Мулан»

RuNews24.ru 07 марта в 05:35
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv 07 марта в 14:30
Происшествия

В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА

Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
РБК 07 марта в 16:35
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

RT на русском вчера в 16:14
Политика

Нидерланды начнут суд по делу сбитого на Украине малазийского MH17

Малазийский Boeing 777 разбился в восточной части Украины 17 июля 2014 года.
SM News вчера в 20:35
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва — Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:48
Хоккей

Гол и передача Наместникова помогли «Колорадо» победить «Сан-Хосе»

"Колорадо" переиграл "Сан-Хосе" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:51
Общество

Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали

Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Известия вчера в 21:20
Энергетика

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Оператор польского участка газопровода Ямал — Европа опубликовал проект новых правил транспортировки газа.
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Авто

Новый Lada Largus получит фары с линзами

В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".
Российская газета 07 марта в 12:40
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Российская газета вчера в 18:02
Общество

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru 06 марта в 18:24
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК вчера в 08:03
Общество

Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком

РИА Новости вчера в 21:28
Политика

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

РИА Новости вчера в 09:34
Общество

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
RT на русском 07 марта в 05:02
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