Курс евро снижается на открытии торгов
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Курс доллара вырос на 4 копейки — до 73,51 рубля. Курс евро снизился на 1 копейку и составил 86,27 рубля. Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.В источнике
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