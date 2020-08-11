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Курс евро снижается на открытии торгов

Курс доллара вырос на 4 копейки — до 73,51 рубля. Курс евро снизился на 1 копейку и составил 86,27 рубля. Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.В источнике
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Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ru03:09
News.ru

Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

News.ru03:29
Финмаркет

Доллар и евро на «Московской бирже» начали торги снижением

Финмаркет03:20
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК04:30
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русском03:02

Киевский суд перевел под домашний арест обвиняемую по делу об убийстве Шеремета

Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, а затем ее освободили под залог.
ТАСС09:11

Адвокат Мамаева заявил, что готов защищать напавшего на судью Широкова

РИА Новости Адвокат Игорь Бушманов, который представлял интересы полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, заявил, что готов защищать бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, который напал на судью во время матча.
РЕН ТВ06:14

Белорусская оппозиция создает «комитет государственного спасения»

«Комитет государственного спасения» создадут оппозиционные силы Белоруссии, об этом рассказал экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало 11 августа в телефонном разговоре с журналистом РИА Новости.
ИА Красная Весна09:33
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Названо главное отличие белорусских протестов от украинского Майдана

Что касается протестных технологий, то они не меняются и берут свое начало от идей Джина Шарпа – американского общественного деятеля, известного своими книгами о методах "ненасильственной борьбы" и использовании так называемой мягкой силы.
Взгляд.ру04:30