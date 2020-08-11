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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Рубль незначительно растет к доллару и евро

Курс рубля перешел к слабому росту к доллару после старта торгов и продолжает укрепляться к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск вторника снижался на 5 копеек – до 73,42 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,18 рубля.В источнике
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ПРАЙМ

Рубль уверенно растет второй день к доллару и третий - к евро

ПРАЙМ10:33
REGNUM

Рубль подешевел к доллару, но подорожал к евро

REGNUMвчера в 01:08
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ru03:09
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русском03:02
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК04:30
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 10 августа: доллар на торгах подорожал, а курс евро не изменился

КП - Беларусьвчера в 11:28

Дзюба вывел «Зенит» вперед в матче первого тура

Санкт-Петербург, 11 августа 2020, 18:31 — REGNUM 31-летний таранный форвард «Зенита» и национальной сборной России Артем Дзюба вывел «сине-бело-голубых» вперед на 22-й минуте матча с «Ротором», замкнув передачу Себастьяна Дриусси.
REGNUM11:31

В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сообщил Следственный комитет.
РИА Новости06:38
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28