Рубль незначительно растет к доллару и евро
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Курс рубля перешел к слабому росту к доллару после старта торгов и продолжает укрепляться к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск вторника снижался на 5 копеек – до 73,42 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,18 рубля.В источнике
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Курсы валют в Беларуси на 10 августа: доллар на торгах подорожал, а курс евро не изменился
КП - Беларусьвчера в 11:28