Рубль незначительно растет к доллару и евро

Курс рубля перешел к слабому росту к доллару после старта торгов и продолжает укрепляться к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск вторника снижался на 5 копеек – до 73,42 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,18 рубля.