Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,16%, до отметки в 73,85 рубля, курс евро прибавил 0,14%, достигая 86,98 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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