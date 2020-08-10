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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,16%, до отметки в 73,85 рубля, курс евро прибавил 0,14%, достигая 86,98 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Профиль

Рубль укрепился в начале торгов на Московской бирже

Профиль03:57
Росбалт

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

Росбалт03:53
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
News.ru

Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

News.ru03:29
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК04:30
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:17

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Названо главное отличие белорусских протестов от украинского Майдана

Что касается протестных технологий, то они не меняются и берут свое начало от идей Джина Шарпа – американского общественного деятеля, известного своими книгами о методах "ненасильственной борьбы" и использовании так называемой мягкой силы.
Взгляд.ру04:30

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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