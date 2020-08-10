Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,16%, до отметки в 73,85 рубля, курс евро прибавил 0,14%, достигая 86,98 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.