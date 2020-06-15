Финансы
ПрофильКурс доллара на открытии торгов вырос до 70,7 рубля
Курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,7% и достиг отметки в 70,7 рубля, а курс евро прибавил 0,3% – до 79,41 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года на октябрь
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой, чтобы перенести начало учебного года в российских образовательных учреждениях на 1 октября в 2020 году и в дальнейшем.
Газета.Ru 05:05
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Общество
В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж
Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
Политика
Трамп заявил о том, что США заканчивают эру бесконечных войн
По словам американского лидера, США заканчивают эру бесконечных войн, поскольку к жизненно важным интересам США не относится решение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».
ИА Новороссия 13 июня в 13:09
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Общество
Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в «Белгазпромбанке»
Нацбанк сообщил, что руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова (возглавляла НББ в 2011-2014 годах).
ТАСС 02:35
Футбол
«Реал» одержал победу над «Эйбаром»
Soccer.ru вчера в 15:24
Общество
Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы отменен и в Якутске, вместо этого 24 июня в городе организуют онлайн-акции, а жителям покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет.
REGNUM 04:16
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»
Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 13 июня в 10:12
Политика
В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram
Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.
Lenta.ru 04:57
Общество
В России выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 8246 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
BFM.ru 03:45
Происшествия
СК начал проверку по факту столкновения двух самолетов в Пулково
Следственный комитет России начал проверку по факту столкновения двух пассажирских самолетов в петербургском аэропорту Пулково.
Известия вчера в 12:32
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
На Кубани умерла лжехирург Алена Верди
Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае.
ТАСС 04:04
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Музыка
Вера Брежнева совершила безумный поступок ради другого мужчины
Вера Брежнева накануне устроила сюрприз своему другу и коллеге Дмитрию Монатику, выступающим под псевдонимом MONATIK.
7Дней.ру 04:30
Происшествия
В Омске завели дело на главу фирмы, выполнявшей гособоронзаказ
Материалы, собранные сотрудниками Управления ФСБ по Омской области, содержат факты завышения стоимости ремонта военной техники по оборонному заказу в 2016-2018 годах, из-за которых государству был нанесен ущерб на сумму более 131 млн рублей.
SM News 02:02
Здоровье
689 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье
За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Live24 05:08
Общество
В Приморье режим повышенной готовности продлили до 30 июня
В понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае было принято решение продлить режим повышенной готовности еще на две недели - до 30 июня.
Российская газета вчера в 21:29
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Политика
Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия
Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
РИА Новости вчера в 06:20
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Политика
Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Новые Известия 12 июня в 11:34