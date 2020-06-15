Финансы

ПрофильПрофильКурс доллара на открытии торгов вырос до 70,7 рубля

Курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,7% и достиг отметки в 70,7 рубля, а курс евро прибавил 0,3% – до 79,41 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля к доллару обновил минимум июня

Вести.Ru03:55

Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:29

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на опасениях второй волны COVID-19

Интерфакс03:27

Рубль незначительно снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:13

Курс доллара взлетел

Lenta.ru03:12

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,7 рубля

ТАСС03:05

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:26, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели

КП - Беларусь05:02
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Общество

Жириновский предложил перенести начало учебного года на октябрь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой, чтобы перенести начало учебного года в российских образовательных учреждениях на 1 октября в 2020 году и в дальнейшем.
Газета.Ru 05:05
Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
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Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Общество

В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
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Политика

Трамп заявил о том, что США заканчивают эру бесконечных войн

По словам американского лидера, США заканчивают эру бесконечных войн, поскольку к жизненно важным интересам США не относится решение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».
ИА Новороссия 13 июня в 13:09
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Общество

Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в «Белгазпромбанке»

Нацбанк сообщил, что руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова (возглавляла НББ в 2011-2014 годах).
ТАСС 02:35
Футбол

«Реал» одержал победу над «Эйбаром»

Soccer.ru вчера в 15:24
Общество

Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы отменен и в Якутске, вместо этого 24 июня в городе организуют онлайн-акции, а жителям покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет.
REGNUM 04:16
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»

Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 13 июня в 10:12
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Политика

В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram

Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.
Lenta.ru 04:57
4
Общество

В России выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 8246 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
BFM.ru 03:45
Происшествия

СК начал проверку по факту столкновения двух самолетов в Пулково

Следственный комитет России начал проверку по факту столкновения двух пассажирских самолетов в петербургском аэропорту Пулково.
Известия вчера в 12:32
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

RT на русском вчера в 19:18
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Происшествия

На Кубани умерла лжехирург Алена Верди

Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае.
ТАСС 04:04
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Музыка

Вера Брежнева совершила безумный поступок ради другого мужчины

Вера Брежнева накануне устроила сюрприз своему другу и коллеге Дмитрию Монатику, выступающим под псевдонимом MONATIK.
7Дней.ру 04:30
Происшествия

В Омске завели дело на главу фирмы, выполнявшей гособоронзаказ

Материалы, собранные сотрудниками Управления ФСБ по Омской области, содержат факты завышения стоимости ремонта военной техники по оборонному заказу в 2016-2018 годах, из-за которых государству был нанесен ущерб на сумму более 131 млн рублей.
SM News 02:02
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Здоровье

689 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье

За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Live24 05:08
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Общество

В Приморье режим повышенной готовности продлили до 30 июня

В понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае было принято решение продлить режим повышенной готовности еще на две недели - до 30 июня.
Российская газета вчера в 21:29
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Происшествия

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

Известия 03:59
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
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Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
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Политика

Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия

Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
РИА Новости вчера в 06:20
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
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Происшествия

В Швейцарии пассажир поезда забыл мешок с золотом

Life.ru 00:02
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Политика

Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

Новые Известия 12 июня в 11:34
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