Курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,7% и достиг отметки в 70,7 рубля, а курс евро прибавил 0,3% – до 79,41 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на открытии торгов вырос до 70,7 рубля

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