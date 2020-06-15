Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль незначительно снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 15 июня, рубль незначительно снизился к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 10.05 мск, курс доллара вырос на 21 коп. и составил 70,41 руб. В свою очередь, курс евро увеличился на 14 коп, до 79,06 руб.
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Курс доллара взлетел

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Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи

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Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели

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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

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Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Где и как заболели коронавирусом в Самарской области 15 июня

Инфекция была выявлена в 14 муниципалитетах региона. За сутки врачи обнаружили в Самарской области 106 новых случаев заражения COVID-19.
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