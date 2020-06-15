Финансы
Газета.RuРубль незначительно снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 15 июня, рубль незначительно снизился к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 10.05 мск, курс доллара вырос на 21 коп. и составил 70,41 руб. В свою очередь, курс евро увеличился на 14 коп, до 79,06 руб.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:37, Ашберн
Политика
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Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
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Сбербанк открыл сервис для борьбы с телефонным мошенничеством: в разделе "Ваша безопасность" на сайте банка можно проверить, принадлежит ли какой-либо номер телефона или сайт злоумышленникам.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой, чтобы перенести начало учебного года в российских образовательных учреждениях на 1 октября в 2020 году и в дальнейшем.
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На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
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ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке
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В Башкирии разрешили не носить перчатки
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Стрелков сообщил о гибели семи бойцов ДНР под Дебальцево
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