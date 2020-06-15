Финансы
Газета.RuРубль незначительно снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 15 июня, рубль незначительно снизился к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 10.05 мск, курс доллара вырос на 21 коп. и составил 70,41 руб. В свою очередь, курс евро увеличился на 14 коп, до 79,06 руб.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия
Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта
Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
Интерфакс 11:12
Общество
В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за вспышки COVID
В китайском городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина ввели военное положение.
РБК 01:22
Общество
В Сети продают данные вернувшихся в РФ россиян
В интернете неизвестные выставили на продажу базу с данными россиян, возвращавшихся на родину в период пандемии COVID-19.
BFM.ru 08:33
Футбол
Радченко считает, что у Смолова мало шансов остаться в «Сельте»
Экс-футболист сборной России Дмитрий Радченко назвал небольшими шансы нападающего Фёдора Смолова, выступающего на правах аренды за «Сельту», продолжить выступления в чемпионате Испании.
Metaratings 10:38
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
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Россия вернет Польше полтора миллиарда долларов за газ
Российский «Газпром» вернет польской PGNiG полтора миллиарда долларов переплаты за газ в соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда.
Lenta.ru 07:22
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
Экономика
Банковский роуминг в России отменен
14 июня вступил в силу закон, который отменяет так называемый банковский роуминг.
7 новостей 03:28
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Происшествия
СКР начал проверку после столкновения двух самолетов в Пулково
Следователи проводят проверку по факту столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщается на сайте регионального управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Наука
Ученые выяснили, почему горы разной высоты
Новое исследование ученых из Германии показывает, что высота гор Анды и Гималаи определяется тектоническими силами, которые удерживают горы на определенном уровне.
ToDay News Ufa 13 июня в 09:32
Политика
Посол США в Москве возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv 06:07
Религия
Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега
Уральский меридиан 08:21
Общество
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди.
Lenta.ru вчера в 22:08
Политика
Запуск ракеты «Рокот» без украинских деталей запланировали на 2022 год
С 2000 по 2019 годы был осуществлен 31 пуск ракеты "Рокот" с космодрома Плесецк с 74 космическими аппаратами.
РИА Новости 10:06
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ 13 июня в 16:44
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Политика
На Украине назвали способ «противостоять» России
Правительство Украины заявило о необходимости переоснастить Вооруженные силы, чтобы противостоять "агрессии" России.
РИА Новости 08:33
Космос
«Космическая эпопея»: Китай продолжает запускать спутники в космос
Спутник образует первую китайскую спутниковую группировку по предоставлению морских гражданских услуг вместе с моделью "HY-1С", который был запущен в сентябре 2018 года, благодаря чему ожидается удвоение нынешнего потенциала приобретения данных китайских океанографических обследований.
Ежедневные Новости Владивостока 12 июня в 11:31
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Общество
Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса
Страны Европы закупились еще не созданной вакциной от коронавируса от британской компании AstraZeneca, пишет Yahoo Finance.
Lenta.ru вчера в 05:59
Общество
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
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Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
Хоккей
Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 06:34