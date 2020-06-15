Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль незначительно снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 15 июня, рубль незначительно снизился к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 10.05 мск, курс доллара вырос на 21 коп. и составил 70,41 руб. В свою очередь, курс евро увеличился на 14 коп, до 79,06 руб.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,7 рубля

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Курс рубля к доллару обновил минимум июня

Вести.Ru03:55

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на опасениях второй волны COVID-19

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Рубль сдал позиции на открытии торгов

Национальная служба новостей04:19

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс евро взлетел до 79 рублей

ИА Красная Весна11 июня в 23:36
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:30, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели

КП - Беларусь05:02
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
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Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
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В Сети продают данные вернувшихся в РФ россиян

В интернете неизвестные выставили на продажу базу с данными россиян, возвращавшихся на родину в период пандемии COVID-19.
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Радченко считает, что у Смолова мало шансов остаться в «Сельте»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
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Россия вернет Польше полтора миллиарда долларов за газ

Российский «Газпром» вернет польской PGNiG полтора миллиарда долларов переплаты за газ в соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда.
Lenta.ru 07:22
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Общество

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Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
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Экономика

Банковский роуминг в России отменен

14 июня вступил в силу закон, который отменяет так называемый банковский роуминг.
7 новостей 03:28
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Шоу-бизнес

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Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
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В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

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СКР начал проверку после столкновения двух самолетов в Пулково

Следователи проводят проверку по факту столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщается на сайте регионального управления на транспорте СКР.
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Наука

Ученые выяснили, почему горы разной высоты

Новое исследование ученых из Германии показывает, что высота гор Анды и Гималаи определяется тектоническими силами, которые удерживают горы на определенном уровне.
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Политика

Посол США в Москве возмущён приговором Уилану

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
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Общество

Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы

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Политика

Запуск ракеты «Рокот» без украинских деталей запланировали на 2022 год

С 2000 по 2019 годы был осуществлен 31 пуск ракеты "Рокот" с космодрома Плесецк с 74 космическими аппаратами.
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Армия и оружие

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На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ 13 июня в 16:44
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Политика

В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
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Общество

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Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
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Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
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Политика

На Украине назвали способ «противостоять» России

Правительство Украины заявило о необходимости переоснастить Вооруженные силы, чтобы противостоять "агрессии" России.
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Космос

«Космическая эпопея»: Китай продолжает запускать спутники в космос

Спутник образует первую китайскую спутниковую группировку по предоставлению морских гражданских услуг вместе с моделью "HY-1С", который был запущен в сентябре 2018 года, благодаря чему ожидается удвоение нынешнего потенциала приобретения данных китайских океанографических обследований.
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Общество

С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

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Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса

Страны Европы закупились еще не созданной вакциной от коронавируса от британской компании AstraZeneca, пишет Yahoo Finance.
Lenta.ru вчера в 05:59
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Общество

Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
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Общество

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«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
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Американский F-15 упал в Северном море

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
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Хоккей

Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне

Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
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