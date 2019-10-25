Финансы
ПРАЙМРубль незначительно снижается к доллару и евро после роста в пятницу
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 3 копейки, до 63,88 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 70,84 рубля, следует из данных Московской биржи.
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В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
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Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
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Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату
"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.
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Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
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Общество
Орешкин предложил Кудрину поискать «врагов» в Счетной палате
Сотрудникам госаппарата приходится тратить много времени на ненужную отчетность, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Форуме стратегического планирования.
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Германия поприветствовала решение об отсрочке Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение.
РИА Новости 07:46
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В Севастополе дела обстоят чуть лучше: зарплата в городе почти такая же, как в Крыму, а средняя стоимость недвижимости на 10% ниже, поэтому и копить придется меньше – 21 год.
Новый День 08:11
Происшествия
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После ДТП с восемью погибшими на границе Топчихинского и Калманского районов Алтайского края правительство региона объявило 28 октября днем траура.
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ФАН 03:17
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Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
RT на русском 07:05
Происшествия
Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников
Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
ТАСС 06:15
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Шоу-бизнес
У Фадеева случился сердечный приступ
Накануне продюсеру стало плохо, и у него случился сердечный приступ.
Территория новостей 05:53
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Шоу-бизнес
За младшей дочкой Заворотнюк ухаживает бабушка
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Curiosity сделал новое селфи на Марсе
Марсоход Curiosity прислал новое селфи с поверхности Красной планеты.
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Малкин получил американское гражданство
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Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
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Роструд напомнил о длинных выходных
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Происшествия
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Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
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Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
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Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
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МИД РФ: западная политика изоляции РФ провалилась
Заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров заявил, что саммит Россия - Африка показал всю неэффективность попыток Запада изолировать российское государство.
Аргументы недели 07:47
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Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
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Охранники стали самыми закредитованными работниками в России
Долговая нагрузка теперь имеет значение С 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков при выдаче необеспеченных кредитов, кредитных карт и займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше резервов приходится создавать кредитору.
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