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Рубль обесценился к доллару до минимумов с конца августа

Курс доллара по отношению к рублю на торгах в пятницу вырастал до 73,67, что является максимумом с 30 августа.
Profinance.ru
Документ в случае принятия будет носить характер рекомендации, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул что, документ является демонстрацией того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств.
Profinance.ru
Правительство Австрии в пятницу объявило десятидневный локдаун в стране, который может быть впоследствии продлен еще на 10 дней.
Profinance.ru
Вторую неделю подряд российский фондовый рынок закрылся в минусе.
BFM.ru

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Рубль обесценился к доллару до минимумов с конца августа
BFM.ru07:13
Рубль обесценился к доллару до минимумов с конца августа
Profinance.ruвчера в 14:53
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