Документ в случае принятия будет носить характер рекомендации, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул что, документ является демонстрацией того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств.
Российские бизнесмены, основатель UC Rusal Олег Дерипаска и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский поспорили о том, какое значение для страны может иметь возможный уход Владимира Путина с поста президента России в будущем.
В России нарастает угроза «необратимой дестабилизации» политической ситуации, предупредил бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков в своей статье для сайта «Актуальные комментарии».