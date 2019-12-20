Курс рубля на торгах в пятницу, 20 декабря, вырос к доллару до 62.02, что является лучшим уровнем с 12 июля 2018 года. По отношению к евро российская валюта обновила максимум с февраля 2018 года. Курс опустился ниже 69 рублей за евро и достиг 68.85.

Рубль обновил годовые максимумы к доллару и евро

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