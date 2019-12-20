Финансы

Profinance.ruProfinance.ruРубль обновил годовые максимумы к доллару и евро

Курс рубля на торгах в пятницу, 20 декабря, вырос к доллару до 62.02, что является лучшим уровнем с 12 июля 2018 года. По отношению к евро российская валюта обновила максимум с февраля 2018 года. Курс опустился ниже 69 рублей за евро и достиг 68.85.
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Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

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Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
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Сошлись посередине Транзит газа через территорию Украины с 1 января 2010 года будет продолжен –– Россия, Украина и ЕС на переговорах 19–20 декабря в Берлине и Минске достигли принципиальных договоренностей.
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Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
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В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть

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Кино

Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Слово и Дело 11:13
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Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
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Боливия присоединилась к Группе Лимы

Боливия присоединилась к Группе Лимы - организации, созданной несколько лет назад для разрешения ситуации в Венесуэле.
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Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера

Нюша рассказала, что в один день они с отцом приехали в офис к известному человеку.
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Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
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«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию

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Украина. Выборы в объединенных общинах прошли без серьезных нарушений

Без серьезных нарушений прошло голосование на выборах в 86 объединенных территориальных общинах Украины 22 декабря, сообщила пресс-служба украинской национальной полиции.
Красная весна 15:42
Происшествия

В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры

В Москве было совершено нападение на начальника отдела главного управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе старшего советника юстиции Алексея Зарецкого.
Коммерсантъ 14:08
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Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
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В «лубянском стрелке» усмотрели националиста

Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
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Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
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Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

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В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
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«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
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Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
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