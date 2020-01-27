Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль обрушился на фоне коронавирусной опасности

После открытия торговой сессии рубль показал сильное снижение на фоне роста числа заболевших коронавирусом и погибших от него, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.03 мск, курс доллара увеличился на 26 коп. и составил 62, 33 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 28 коп. до 68,76 руб.
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Курс доллара превысил 63 рубля

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Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности

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Энергетика

Газпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.
Взгляд.ру 09:45
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В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
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Мишустин назначил сенатора Бокову заместителем главы Минкомсвязи

Заместителем главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) назначена Людмила Бокова.
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Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета

26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Газета.Ru вчера в 16:41
Религия

Раскрыты обстоятельства смерти Всеволода Чаплина

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Происшествия

Украина попросила Болгарию выдать фигуранта дела об убийстве активистки Гандзюк

Офис генпрокурора Украины направил в Болгарию запрос об экстрадиции задержанного накануне в этой стране подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
Интерфакс 09:47
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Украинский депутат в ПАСЕ натравил охрану на российских журналистов

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, являющийся представителем Киева в ПАСЕ, заявил, что натравил на российских журналистов службу охраны Ассамблеи.
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Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Кино

Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде

В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
News.ru 25 января в 19:49
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Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК вчера в 08:23
Авто

Германия выпустит дешевый народный электромобиль

Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.
Инвест-Форсайт вчера в 12:49
Общество

Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
RT на русском 11:03
Политика

КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса

Конституционный суд отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба КС Украины.
РИА Новости 13:04
Игры

Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc

Plague Inc. представляет собой стратегический симулятор пандемии, который предлагает геймерам заразить в выбранной стране «нулевого пациента» и впоследствии, контролируя болезнь, добиться её максимального распространения, заразив и убив всех людей.
REGNUM 24 января в 19:38
Шоу-бизнес

Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу

В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Ruposters.ru 04:05
Общество

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Известия 11:07
Происшествия

Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей

В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Газета.Ru 07:27
Здоровье

Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Pravda.Ru 06:37
Армия и оружие

США признали крушение своего военного самолета в Афганистане

Ведомости 13:56
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
РИА Новости 12:35
Политика

Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях

Российское посольство в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
RT на русском 12:03
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Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы

О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Мослента 06:20
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в КНР возросло до 1355

На территории Китая зафиксировано 1355 подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом. Ранее сообщалось о 1287 заболевших.
News.ru 25 января в 06:45
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Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
РБК 09:22
Происшествия

Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей

Российская газета 02:41
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Происшествия

Майора Дымовского из Новороссийска обвинили в экстремизме

Арестованному за хранение взрывчатки экс-майору МВД Алексею Дымовскому из Новороссийска предъявили обвинение в призывах к экстремизму.
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Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Вечерняя Москва 14:35
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Суд вынес приговор обвиняемым в хищении 1 млрд рублей у «Роснано»

ТАСС 12:51
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