Финансы
Газета.RuРубль обрушился на фоне коронавирусной опасности
После открытия торговой сессии рубль показал сильное снижение на фоне роста числа заболевших коронавирусом и погибших от него, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.03 мск, курс доллара увеличился на 26 коп. и составил 62, 33 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 28 коп. до 68,76 руб.
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Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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