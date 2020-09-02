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Интерфакс
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".В источнике
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Коммерсантъ

Российские рынки пострадали от «Новичка»

Коммерсантъвчера в 13:44
РБК

Аналитики объяснили реакцию рубля на новости об отравлении Навального

РБКвчера в 12:55
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи отреагировали падением на заявление властей Германии о Навальном

ТАССвчера в 10:07
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Интерфаксвчера в 12:36
Национальная служба новостей

Рубль ушёл в пике после заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»

Национальная служба новостейвчера в 09:57
Финмаркет

Рынок акций РФ в среду упал вслед за нефтью и на заявлениях об отравлении Навального

Финмаркетвчера в 12:32
Вести.Ru

Рубль рухнул после сообщений ФРГ о новых данных в деле Навального

Вести.Ruвчера в 10:36

Samsung представила новую линейку устройств, включая 5G-смартфон

Компания представила смартфон Galaxy A42, который порадует великолепным качеством изображения на Amoled-дисплее с диагональю 6,6 дюйма, поддержкой сетей 5 поколения и тыльной камерой, состоящей сразу из 4 фотомодулей.
Samsung представила новую линейку устройств, включая 5G-смартфон
Discover24вчера в 12:00

Военный эпос «Восемь сотен» взорвал кинотеатры Китая

Пекин, 31 августа 2020, 05:46 — REGNUM Военный эпический фильм «Восемь сотен» продолжает бить рекорды кассовых сборов в Китае с момента премьеры 21 августа, заработав уже $260 млн, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.
REGNUM30 августа в 22:46
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Глава Минздрава призвал жителей региона соблюдать меры безопасности

В ходе визита в Приангарье министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил подготовку лечебных учреждений к работе в условиях пандемии, а также отметил своевременность всех положенных медикам выплат за борьбу с коронавирусом.
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 03:05
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Гасперини: «Аталанта» приобрела Миранчука в качестве замены Иличичу

Джан Пьеро Гасперини, являющийся наставником итальянского футбольного клуба «Аталанта», дал свой комментарий относительно переход полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в стан «Богини»
Честный рейтинг букмекероввчера в 09:31

Турция разрешит испытания российской вакцины от коронавируса

Разрешение на испытание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время может быть выдано властями Турции, заявила 2 сентября глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 14:56
8

Шойгу назвал Военную академию РВСН лучшим военным вузом страны

Побывавший в День знания на торжественном построении курсантов Военной академии РВСН имени Петра Великого глава Минобороны РФ назвал академию лучшим военным политехническим вузом России.
Политическая Экспертиза1 сентября в 05:11

Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газетавчера в 08:23
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В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Дамаск, 3 сентября 2020, 01:20 — REGNUM Ракетную атаку на военный аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс отразили средства противовоздушной обороны Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на вооруженные силы республики.
REGNUM18:20
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