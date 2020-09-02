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Интерфакс
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

Рубль рухнул после сообщений ФРГ о новых данных в деле Навального

Вести.Ru10:36
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Интерфакс12:36
РБК

Аналитики объяснили реакцию рубля на новости об отравлении Навального

РБК12:55
Коммерсантъ

Российские рынки пострадали от «Новичка»

Коммерсантъ13:44
Lenta.ru

Курс рубля упал после новостей о Навальном и «Новичке»

Lenta.ru10:23
Национальная служба новостей

Рубль ушёл в пике после заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»

Национальная служба новостей09:57
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи отреагировали падением на заявление властей Германии о Навальном

ТАСС10:07

Украина призвала к санкциям против России из-за ситуации с Навальным

«Только единодушная решительная позиция и твёрдое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств», — добавили украинские дипломаты.
Украина призвала к санкциям против России из-за ситуации с Навальным
RT на русском15:36
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие две недели

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссию сотрясают протесты — все новости" "Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице", — сказал Лавров.
REGNUM05:04
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Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск утвердил асимметричный список санкций против стран Балтии в качестве ответа на принятые ими ранее санкции в отношении республики.
Инфорос07:12
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В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, в котором утверждается, что якобы Россия пытается распространять ложные сведения о психическом здоровье кандидата в президенты Джо Байдена.
Газета.Ru14:58
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