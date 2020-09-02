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Интерфакс
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".В источнике
С чего всё началось
Курс рубля на торгах Московской биржи упал до отметки 74,85 рубля за доллар после новостей об обнаружении следов яда группы «Новичок» в организме Алексея Навального, свидетельствуют
 данные площадки.
Lenta.ruвчера в 10:23
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Коммерсантъ

Российские рынки пострадали от «Новичка»

Коммерсантъвчера в 13:44
РБК

Индекс РТС упал на 3% после заявления ФРГ об отравлении Навального

РБКвчера в 10:50
Вести.Ru

Рубль рухнул после сообщений ФРГ о новых данных в деле Навального

Вести.Ruвчера в 10:36
Lenta.ru

Курс рубля упал после новостей о Навальном и «Новичке»

Lenta.ruвчера в 10:23
Национальная служба новостей

Рубль ушёл в пике после заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»

Национальная служба новостейвчера в 09:57
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Интерфаксвчера в 12:36
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи отреагировали падением на заявление властей Германии о Навальном

ТАССвчера в 10:07

Россияне почти 6 дней в году стоят в очередях

Россияне чаще всего сталкиваются с очередями в супермаркетах, при использовании транспорта и посещении поликлиник, в среднем же граждане в год проводят в очереди 5,5 дня, говорится в исследовании агентства "Русопрос" и сервиса доставки "СберМаркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ22:15

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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ВМФ России получит способные управлять пушками поворотом головы шлемы

В России разработана и проходит испытания новая система наведения с использованием нашлемных целеуказателей, способных управлять пушками кораблей поворотом головы, сообщил замгендиректора — генконструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов.
RT на русском21:39