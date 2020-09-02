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Интерфакс
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".В источнике
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Коммерсантъ

Российские рынки пострадали от «Новичка»

Коммерсантъ13:44
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Интерфакс12:36
Фонтанка.Ру

Заявление Германии про отравление Навального «Новичком» уронило российские биржи

Фонтанка.Ру11:08
Вести.Ru

Рубль рухнул после сообщений ФРГ о новых данных в деле Навального

Вести.Ru10:36
Lenta.ru

Курс рубля упал после новостей о Навальном и «Новичке»

Lenta.ru10:23
РБК

Аналитики объяснили реакцию рубля на новости об отравлении Навального

РБК12:55
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи отреагировали падением на заявление властей Германии о Навальном

ТАСС10:07

Украина денонсировала еще три соглашения, заключенные в рамках СНГ

Кроме того, Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве в сфере санитарной охраны территорий государств-участниц СНГ от 31 мая 2001 года (Минск) и Соглашения о создании координационного совета по карантину растений государств-участниц СНГ от 30 мая 2012 года (Ашхабад).
Интерфакс08:05
8

Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск утвердил асимметричный список санкций против стран Балтии в качестве ответа на принятые ими ранее санкции в отношении республики.
Инфорос07:12
22

Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23
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Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфакс03:32
25

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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