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Интерфакс
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".В источнике
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Коммерсантъ

Российские рынки пострадали от «Новичка»

Коммерсантъвчера в 13:44
РБК

Аналитики объяснили реакцию рубля на новости об отравлении Навального

РБКвчера в 12:55
Финмаркет

Рынок акций РФ в среду упал вслед за нефтью и на заявлениях об отравлении Навального

Финмаркетвчера в 12:32
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Интерфаксвчера в 12:36
Национальная служба новостей

Рубль ушёл в пике после заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»

Национальная служба новостейвчера в 09:57
Вести.Ru

Рубль рухнул после сообщений ФРГ о новых данных в деле Навального

Вести.Ruвчера в 10:36
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи отреагировали падением на заявление властей Германии о Навальном

ТАССвчера в 10:07

Стало известно о желании Лукашенко создать украинско-белорусский союз

Бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе.
Lenta.ruвчера в 16:17
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца

Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей.
РИА Новостивчера в 05:03