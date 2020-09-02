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Интерфакс
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".В источнике
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Коммерсантъ

Российские рынки пострадали от «Новичка»

Коммерсантъвчера в 13:44
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Интерфаксвчера в 12:36
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи отреагировали падением на заявление властей Германии о Навальном

ТАССвчера в 10:07
РБК

Доллар превысил ₽75 после заявления властей ФРГ об отравлении Навального

РБКвчера в 10:25
Lenta.ru

Курс рубля упал после новостей о Навальном и «Новичке»

Lenta.ruвчера в 10:23
Национальная служба новостей

Рубль ушёл в пике после заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»

Национальная служба новостейвчера в 09:57
Вести.Ru

Рубль рухнул после сообщений ФРГ о новых данных в деле Навального

Вести.Ruвчера в 10:36

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфаксвчера в 11:46
1K

«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе до 4 сентября

В Московской области и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, также в Подмосковье действует предупреждение из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
РИАМОвчера в 07:37
15

«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
РИА Новости00:16
13

В Австралии выбрали лучшие способы взвешивания вымерших динозавров

Исследовательская группа во главе с доктором Кампионе составила и проанализировала обширную базу данных оценок массы тела динозавров, начиная с 1905 года, чтобы оценить, разъясняют или усложняют науку различные подходы к вычислению массы динозавров.
ГЛАС.RU1 сентября в 03:08

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
1,5K

СК предъявил бизнесмену Быкову окончательное обвинение

«Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)», — говорится в сообщении.
RT на русском00:02
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Педагогический удар: старшеклассники активнее распространяют вирус

Российские вирусологи рассказали «Известиям», что специфика есть в каждой возрастной группе: дети до 10 лет реже проявляют симптомы инфекции, поэтому ее сложно вовремя распознать, а старшеклассники теснее контактируют друг с другом во внеурочное время.
Известия17:01
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ОАО РЖД меняет условия отправок в порты северо-запада

ОАО РЖД меняет условия отправок в порты северо-запада Не дождавшись выполнения Кузбассом обязательств по объемам отгрузки угля в порты северо-запада, ОАО РЖД отменяет скидку на его перевозку в размере 12,8%.
Коммерсантъвчера в 14:14