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Интерфакс
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".В источнике
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Коммерсантъ

Российские рынки пострадали от «Новичка»

Коммерсантъвчера в 13:44
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи отреагировали падением на заявление властей Германии о Навальном

ТАССвчера в 10:07
Интерфакс

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Интерфаксвчера в 12:36
Вести.Ru

Рубль рухнул после сообщений ФРГ о новых данных в деле Навального

Вести.Ruвчера в 10:36
Lenta.ru

Курс рубля упал после новостей о Навальном и «Новичке»

Lenta.ruвчера в 10:23
Национальная служба новостей

Рубль ушёл в пике после заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»

Национальная служба новостейвчера в 09:57
РБК

Аналитики объяснили реакцию рубля на новости об отравлении Навального

РБКвчера в 12:55

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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СК предъявил бизнесмену Быкову окончательное обвинение

«Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)», — говорится в сообщении.
RT на русском00:02
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Samsung показала новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2

Компания Samsung официально рассекретила свою новинку с названием Galaxy Z Fold 2. При создании нового Galaxy Z Fold 2 компания удалила внимание всем ошибкам, которые обнаружились в Galaxy Fold, и в результате компания заявила, что исправила все ошибки.
Газета DAILYвчера в 12:51
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Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".
РИА Новости21:34
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