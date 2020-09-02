Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".В источнике
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Рубль ушёл в пике после заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»
Национальная служба новостейвчера в 09:57