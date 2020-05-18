Финансы
Газета.RuРубль опустился к доллару и евро
Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара повысился на 42 копейки и достиг 73,16 рубля.
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Комментарии
Технологии
«YouTube» отказался от разрешения 720p
Ролики с разрешением 720р больше не демонстрируются, как HD (High-Definition, высокая чёткость).
ГЛАС.RU 03:08
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
На востоке Москвы пассажир избил таксиста и уехал на его машине
На востоке Москвы мужчина в ходе конфликта с водителем такси избил его, после чего сел за руль машины и скрылся.
РБК 03:32
Культура
«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 вчера в 02:44
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
Общество
Дрозденко снова закрывает обе «Меги» из-за столпотворений
В Ленобласти могут снова закрыться только что возобновившие работу торговые центры «Мега».
Невские Новости 16 мая в 13:02
Общество
Правительство изменило порядок выплат лечащим коронавирус медикам
Правительство России изменило порядок федеральных стимулирующих выплат медработникам, лечащим пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 16 мая в 09:57
Общество
В Екатеринбурге в следственном изоляторе ввели карантин
Екатеринбург, 18 мая 2020, 10:24 — REGNUM В следственном изоляторе № 1 города Екатеринбурга введён карантин, из-за выявленного у сотрудника СИЗО нового вирусного заболевания.
REGNUM 03:24
Технологии
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ вчера в 15:13
Музыка
В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме
Международный конкурс песен «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме.
Южный Федеральный вчера в 06:54
Общество
Еще 130 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Свердловской области
В Свердловской области выявили еще 130 зараженных коронавирусом.
Екатеринбург Онлайн 03:20
Общество
В России подтверждено 8 926 новых случаев коронавируса
В России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, сообщает Оперативный штаб. Их выявили в 81 регионе страны.
Москва 24 03:36
Футбол
ЦСКА всегда будет первым. 15 лет назад армейский клуб выиграл Кубок УЕФА
Советский спорт 02:00
Общество
Столичные школьники получили итоговые оценки
Как уточнила заммэра Москвы Анастасия Ракова, оценки выставили 15 мая.
ТАСС 02:26
Общество
В России за сутки выявлено 8926 заразившихся коронавирусом, всего — 290 678
Общее число зараженных достигло 290 678. За сутки от коронавируса умер 91 человек, общее число смертей достигло 2722.
Коммерсантъ 03:37
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Здоровье
В Пензенской области более 2 тыс. человек лечатся от пневмонии
Замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщила о текущей обстановке по коронавирусу и пневмониям на совещании губернатора Ивана Белозерцева.
The Penza Post 02:44
Экономика
Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций
Другой миллиардер, создатель инвестиционного фонда Appaloosa Management Дэвид Теппер, заявил в интервью телеканалу CNBC, что только один раз в истории цены на акции американских компаний были более завышенными по сравнению с их справедливой стоимостью, чем сейчас, — и это было в далеком 1999 году, как раз в преддверии знаменитого "кризиса доткомов", который обвалил американские рынки.
РИА Новости 01:00
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости вчера в 08:07
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет с сезоном отпусков
Полный выпуск программы выйдет в эфир 17 мая на телеканале "Россия 1" в 22:30 по московскому времени.
Вести.Ru вчера в 03:43
Политика
Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты политического директората министерства иностранных дел Украины разработали «стратегию деоккупации Крыма».
Lenta.ru 03:04
Общество
Во многих регионах РФ могут ужесточить условия продажи алкоголя
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в России начал действовать федеральный закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в жилых домах и имеющих площадь зала не более 20 кв. м.
REGNUM 02:51
Происшествия
Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru вчера в 17:34
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБК вчера в 17:00
Наука
В США нашли антитело, полностью блокирующее коронавирус
Собака.ru вчера в 04:21
Общество
В Удмуртии могут ужесточить режим самоизоляции
Глава Удмуртии заявил, что правительство Удмуртии направило в федеральный центр план по постепенному снятию ограничений, предполагающий снятие ограничений с розничной торговли и работы общепита, но властям предстоит определиться, по какому пути идти - смягчения или ужесточения режима самоизоляции.
Udm-Info 02:11
Экономика
Доходы бюджета Москвы упали на 8%
Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.
Интерфакс 02:27
Шоу-бизнес
Любовь Успенская сообщила о смерти её близких от коронавируса
Общаясь с поклонниками, певица призвала их серьёзно относиться к ситуации с распространением COVID-19 и не считать, что эта инфекция — выдумка.
Говорит Москва вчера в 10:18
Общество
Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк
Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания.
REGNUM 02:37