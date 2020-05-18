Финансы
Газета.RuРубль опустился к доллару и евро
Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара повысился на 42 копейки и достиг 73,16 рубля.
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Комментарии
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса
Артистка Любовь Успенская рассказала о том, что её близкие люди, которые жили за рубежом, стали жертвами коронавируса.
Ореанда-Новости вчера в 10:40
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Хоккей
СКА обменял Плотникова в «Амур» на Руденкова
СКА и «Амур» произвели обмен: в хабаровский клуб отправился нападающий Сергей Плотников, а в Санкт-Петербург переезжает форвард Игорь Руденков.
Sport24.ru 16 мая в 08:59
Общество
Самозанятым москвичам вернут 495 млн рублей налогов за 2019 год
"Город вернет самозанятым 495 миллионов рублей налогов, уплаченных в 2019 году", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:11
Космос
РФ увеличит число спутников дистанционного зондирования Земли
В течение трех лет российская группировка спутников дистанционного зондирования Земли увеличится до 20 аппаратов.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Гаджеты
SMIC завершит поставки мобильных процессоров для Huawei
Компания SMIC, занимающаяся производством микропроцессоров HiSilicon для Huawei, прекратит поставки из-за новых санкций США против КНР.
iReactor 02:47
Армия и оружие
В Минобороны анонсировали самые масштабные учения в 2020 году
Москва, 18 мая 2020, 04:51 — REGNUM Стратегические командно-штабные учения «Кавказ—2020», которые пройдут в сентябре, станут самым крупным мероприятием военной подготовки в этом году.
REGNUM вчера в 21:51
Политика
Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа
Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.
Lenta.ru вчера в 10:30
Общество
Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк
Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания.
REGNUM 02:37
Футбол
Дмитрий Тарасов приехал в Казань и присоединился к «Рубину»
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов присоединился к «Рубину» в Казани.
Kazanfirst.ru 01:53
Общество
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
Здоровье
В Алтайском крае 72 медицинских работника заразились коронавирусом
Напомним, ранее Президент Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым определены суммы страховых выплат для медицинских работников, заболевших коронавирусом.
ПолитСиб.Ру 02:58
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом
В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.
РБК вчера в 15:09
Общество
В России запущено производство сверхточного теста на коронавирус
Массовое производство сверхточного теста на коронавирус запустила ульяновская компания «ТестГен» Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано», 18 мая сообщает пресс-служба «Роснано».
ИА Красная Весна 03:12
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Политика
Власти Пуэрто-Рико пообещали референдум о вхождении в состав США
Губернатор карибского острова Ванда Васкес объявила, что в ноябре она проведет референдум, на котором будет принято решение о том, должно ли Пуэрто-Рико стать американским штатом.
Московский Комсомолец вчера в 06:21
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Двукратный лауреат премии Американской Киноакадеми Махершала Али опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram эскиз, представивший его в образе популярного персонажа комиксов Marvel - Блэйда.
Kinonews.ru вчера в 05:10
Общество
РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам
Банки опасаются, что под принудительное погашение долгов попадут алименты на детей, которые получают должники, а это запрещено законом, пишет РБК.
Коммерсантъ 02:28
Авто
Завод Nissan в Петербурге возобновил производство в две смены
SpeedMe вчера в 23:10
Фигурное катание
Двукратный чемпион мира высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Двукратный чемпион мира в танцах на льду Андрей Миненков прокомментировал конфликт Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.
Газета.Ru вчера в 23:59
Спорт
Mortal Kombat 11 добавляет новых героев в смертельную битву
Создатель игры компания NetherRealm представила новое обновление для Mortal Kombat 11: Aftermath.
Megaobzor.com 15 мая в 12:51
Авто
Деталь для Весты от ГАЗели — совет читателя
Долгие поиски оригинальной детали не дали результата. Помог случай: нужно было купить запчасть на ГАЗель.
За рулем 01:00
Общество
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
По словам Романа Вильфанда, руководителя «Гидромета» России, температура в Центральной России в ближайшие 6 дней будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщает «ТАСС».
SMINEWS в Иванове вчера в 17:52
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
В Крыму с 18 мая отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Крыму отменят с 18 мая.
RuNews24.ru 16 мая в 05:17