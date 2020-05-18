Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара повысился на 42 копейки и достиг 73,16 рубля.

Рубль опустился к доллару и евро

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