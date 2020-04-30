Финансы

ВедомостиВедомостиРубль ослаб перед майскими праздниками

Рубль снижается, так как впереди майские праздники, когда ликвидность традиционно снижается, а поскольку ситуация на рынках нестабильная, инвесторы предпочитают на длинные выходные закрыть позиции в рублевых активах – это и давит на курс, объясняет он.
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Доллар к рублю в апреле снизился на 5%

ТАСС30 апреля в 17:51

Рублевые активы в апреле выросли в цене

Коммерсантъ30 апреля в 14:38

Рубль снижается к доллару и евро на МосБирже

News.ru30 апреля в 06:30

Курс доллара впервые с 14 апреля опустился ниже 73 рублей

Московский Комсомолец29 апреля в 17:39

Курс доллара упал до 73 рублей

Известия29 апреля в 17:20

Курс доллара опустился до 73 рублей

Телеканал 360°29 апреля в 17:13

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

НТВ29 апреля в 17:05
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Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь30 апреля в 06:06
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Судя по сведениям издания, заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза сразу в пяти регионах: в Сахалинской и Астраханской областях, Чечне, Мордовии и Москве.
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Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все хорошо.
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