Курс евро в четверг превысил 81 рубль впервые с 27 апреля, следует из данных Московской биржи. На максимальном на момент публикации уровне европейская валюта стоила 81,61 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов евро прибавил около двух рублей.

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