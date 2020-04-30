Финансы
ForbesРубль подешевел к доллару и евро перед майскими праздниками
Курс евро в четверг превысил 81 рубль впервые с 27 апреля, следует из данных Московской биржи. На максимальном на момент публикации уровне европейская валюта стоила 81,61 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов евро прибавил около двух рублей.
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