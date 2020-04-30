Рубль снижается, так как впереди майские праздники, когда ликвидность традиционно снижается, а поскольку ситуация на рынках нестабильная, инвесторы предпочитают на длинные выходные закрыть позиции в рублевых активах – это и давит на курс, объясняет он.

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Музыка Искусственный интеллект OpenAI научили создавать треки с музыкой и вокалом Сан-Франциско, США, 2 мая 2020, 12:14 — REGNUM Систему Jukebox с искусственным интеллектом, способным самостоятельно сочинять музыкальные произведения с осмысленными текстами и вокалом, представила компания OpenAI.

Политика МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии. 10

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