Финансы

ВедомостиВедомостиРубль ослаб перед майскими праздниками

Рубль снижается, так как впереди майские праздники, когда ликвидность традиционно снижается, а поскольку ситуация на рынках нестабильная, инвесторы предпочитают на длинные выходные закрыть позиции в рублевых активах – это и давит на курс, объясняет он.
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Доллар и евро снизились в цене

Экспресс газета30 апреля в 23:30

Рублевые активы в апреле выросли в цене

Коммерсантъ30 апреля в 14:38

Курс доллара опустился до 73 рублей

Телеканал 360°29 апреля в 17:13

Курс доллара впервые с 14 апреля опустился ниже 73 рублей

Московский Комсомолец29 апреля в 17:39

Курс доллара упал до 73 рублей

Известия29 апреля в 17:20

Рубль снижается к доллару и евро на МосБирже

News.ru30 апреля в 06:30

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

НТВ29 апреля в 17:05
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Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь30 апреля в 06:06
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Армия и оружие

Стрельба произошла на границе КНДР и Южной Кореи

КНДР и Южная Корея обменялись выстрелами на границе в демилитаризованной зоне, сообщает 3 мая агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS).
Известия 23:01
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Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
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Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
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МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451

В регионе подтвердили еще 28 случаев заражения В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
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Не верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи

Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн.
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Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
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Общество

Раскрыты занятия россиян в период самоизоляции

Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 22:00
Армия и оружие

Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции

Коммерсантъ вчера в 22:13
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
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Общество

В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных

В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны.
РБК 14:13
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Происшествия

В Боливии разбился самолет с испанцами на борту

Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении ВВС Боливии в Twitter.
РИА Новости 21:24
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Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
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Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком

В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
Известия 19:33
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Наука

Обнаружена самая большая концентрация микропластика в море

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Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве

Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
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Армия и оружие

Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»

«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.
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Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
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Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой

Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
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Новый Renault Kadjar получит гибридные двигатели

Премьеру нового внедорожника Renault Kadjar ожидают в середине следующего года, в продаже он должен появиться через полгода после первого показа.
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В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
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Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости 21:45
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Россиян предупредили. В опасности каждый владелец банковского счета

Подставной сотрудник Сбербанка сообщает своей жертве, что его счет находится в опасности из-за попытки хакерской атаки, и карту или счет необходимо заблокировать и предпринять ряд действий, чтобы вернуть денежные средства, якобы списанные хакерами.
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На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса

Что происходит на заводе После вспышки коронавируса в помещениях «Эвалара» провели дезинфекцию.
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Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 30 апреля в 02:51
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Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

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Экономист предостерёг от вложений в товары во время обвала рубля

Вкладывать свои сбережения в покупки не имеет смысла даже во время удешевления рубля, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.
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