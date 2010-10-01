Финансы
REGNUMРубль от укрепления сдерживает коронавирус
Рубль 31 января подешевел по всем фронтам перед выходными на фоне распространения коронавируса, который вызвал сильное падение цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. 31 января баррель нефти марки Brent подешевел на 4,29%, до $56,62.
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Общество
В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Авто
Компактный Suzuki Hustler превратился в новый кроссовер Mazda
В Японии дебютировал Mazda Flair Crossover новой генерации, машина построена на платформе, используемой для компактной модели Suzuki Hustler.
Политика
Польша хочет занять место Великобритании в ЕС
Польша намерена занять место Великобритании в Европейском Союзе.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Политика
Посол России в ЦАР: убитые журналисты нарушили «массу законов»
Посол России в Центральноафриканской республике Владимир Титоренко сказал в интервью РИА «Новости», что убитые в 2018 году журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко нарушили «массу законов».
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Политика
Пушилин рассказал о проверках в ДНР граждан с украинскими паспортами
На территории Донецкой народной республики (ДНР) проходили дополнительные проверки местных жителей с украинскими паспортами, а также номерами машин.
Авто
Представлен обновленный Renault Megane
В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
Футбол
«Футбольную столицу» оставят на НТВ до конца сезона
Ранее в редакции говорили, что программу больше не выпустят в эфир.
Общество
В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»
В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Общество
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Китая
Все организованные российские туристы, находившиеся в Китае, вернулись в РФ.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Музыка
Стали известны претенденты на участие в Евровидении от РФ
Политика
Зеленский заявил об «очень большом списке» лиц для обмена с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро станет известна дата нового обмена удерживаемыми лицами с Донбассом, сообщило украинское издание "Новое время".
Энергетика
«Газмагеддон» угрожает газовой отрасли США
Аналитики отмечают, что начавшийся в 2010-х годах сланцевый бум дал толчок газовой отрасли.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Общество
МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса
Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил цель комплексом «Полимент-Редут»
Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил успешные испытания зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» в Баренцевом море, поразив ракету-мишень, запущенную с соседнего корабля, сообщает пресс-служба Северного флота.
Общество
Льготы по оплате услуг ЖКХ получают более 26 тысяч магнитогорцев
Для малообеспеченных категорий граждан города предусмотрены бюджетные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Экономика
Рублю предсказали непрерывное падение
Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Общество
В России домохозяйкам предложили выплачивать пособие
Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать домохозяйкам пособия.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 3 февраля понизился на 0.08%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 3 февраля понизился на 0.08% (-0.0009) до $1.1083 с $1.1092 предыдущего закрытия.
Общество
Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову
В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.