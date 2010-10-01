Финансы

REGNUMREGNUMРубль от укрепления сдерживает коронавирус

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Рубль 31 января подешевел по всем фронтам перед выходными на фоне распространения коронавируса, который вызвал сильное падение цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. 31 января баррель нефти марки Brent подешевел на 4,29%, до $56,62.
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