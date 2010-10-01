Финансы
REGNUMРубль от укрепления сдерживает коронавирус
Рубль 31 января подешевел по всем фронтам перед выходными на фоне распространения коронавируса, который вызвал сильное падение цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. 31 января баррель нефти марки Brent подешевел на 4,29%, до $56,62.
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Политика
Погибшие в ЦАР россияне нарушили много законов, заявил посол
Погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
Армия и оружие
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Общество
Кейт Миддлтон в старом платье покорила модных критиков на BAFTA
Для BAFTA в этом году Кейт Миддлтон отдала предпочтение элегантному платью от Alexander McQueen.
Политика
В Кремле рассказали о трудоустройстве всех бывших членов правительства
В воскресенье, 2 февраля, в Кремле рассказали о трудоустройстве всех бывших членов правительства.
Космос
Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему
Гравитационная линза получила название Gaia16aye, и авторы новой статьи, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, смогли выяснить ее природу.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Экономика
Внушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом
Взлёт котировок Газпрома на 25% обеспечил рост всего российского рынка ценных бумаг в 2019 году.
Здоровье
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Гаджеты
Microsoft готовит обновление для Windows 7
Корпорация Microsoft намерена выпустить обновление для своей операционной системы Windows 7. Установить его смогут только обладатели расширенной версии, которые приобрели ее уже после прекращения поддержки.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Политика
МИД Польши объявил о своей победе в «историческом споре» с Россией
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
Кино
Билл Мюррей вернулся в «День сурка»
Общество
Умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев
О смерти Прокопьева сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Губернатор не сообщил о причинах смерти, ограничившись словом "скоропостижно".
Общество
Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
Происшествия
В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
Наука
Физики нашли новые намеки на существование металлического водорода
Происшествия
Пять подозреваемых в подготовке терактов арестованы в Казахстане
Спецслужбы Казахстана арестовали пятерых человек по подозрению в подготовке терактов в местах массового скопления людей в Караганде и Таразе.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500
В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Футбол
Иванович пообещал привезти Жиркову из Сербии настоящий танк
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович признался, что из всех футболистов петербургского клуба лучше всего общается с Юрием Жирковым, у них много общих интересов, и даже их семьи дружат.
Общество
И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков
Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Футбол
Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»
Кино
Финальный трейлер Мулан
Во время трансляции Супербоула показали финальный трейлер игрового ремейка классического мультфильма «Мулан».
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 64,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск.
Политика
Зеленский заявил о наличии у него записи по делу о сбитом украинском самолете
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» сообщил, что располагает важной записью разговора иранских диспетчеров, которые с самого начала знали о причинах катастрофы украинского Boeing 737.
Технологии
Беспроводную зарядку для смартфона создают в России
Российские разработчики создали уникальную беспроводную зарядку для смартфона.