Финансы
REGNUMРубль от укрепления сдерживает коронавирус
Рубль 31 января подешевел по всем фронтам перед выходными на фоне распространения коронавируса, который вызвал сильное падение цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. 31 января баррель нефти марки Brent подешевел на 4,29%, до $56,62.
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Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Кино
Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA
Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Шоу-бизнес
Певица МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем
Российская певица МакSим приостанавливает свою творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.
Политика
Для эвакуации россиян из Китая привлекут самолеты ВКС
Для эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом будут задействованы самолеты ВКС РФ.
Футбол
Антон Миранчук получил серьезную травму
Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса
Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Политика
Саакашвили сравнил уровень жизни Украины и СССР
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на данный момент положение населения Украины хуже, чем во времена Советского Союза.
Общество
Прием посылок из китайских интернет-магазинов могут запретить
Прием посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в России могут приостановить из-за короновируса.
Гаджеты
Серьезный удар по Samsung. Huawei P40 окажется дешевле Huawei P30 и намного дешевле Galaxy S20
Huawei P40, напомним, приписана SoC Kirin 990, модем 5G Balong 5000 и тройная камера.
Гаджеты
Цены на новейшие процессоры AMD рухнули вниз. А 24-ядерный Threadripper 2970WX можно взять всего за 700 долларов
Особенно впечатляет Ryzen 7 3700X всего за 280 долларов. Или монструозный 24-яденый Threadripper 2970WX за 700 долларов.
Футбол
Роналду повторил рекорд Трезеге
Футбол
«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Общество
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью
По словам ответственного секретаря экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, на федеральном уровне "закона о тишине" не существует.
Происшествия
В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина
У всех возьмут анализы на коронавирус В Иркутске утром 3 февраля в инфекционную больницу с симптомами респираторной инфекции госпитализировали четырех человек, которые прилетели в город рейсом из Китая.
Общество
Губернатор Сахалина поставил точку в вопросе с «Горной Ривьерой»
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что «ставит точку» в вопросе строительства элитного коттеджного поселка «Горная Ривьера» на склонах горы Большевик у Южно-Сахалинска.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Армия и оружие
Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".