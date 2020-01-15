Экономика
РамблерРубль отреагировал на отставку Медведева
К 16.37 курс доллара скорректировался и составил 61,51 рубля, курс евро поднялся на 21 копейку — до 68,58 рубля. Фондовый рынок также отреагировал на новости умеренным падением. В 16:27 долларовый индекс РТС составлял 1604,71 пункта, а рублевый индекс Мосбиржи — 3129,5 пункта.
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Политика
Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Политика
Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине
Источники сообщают, что Хафтар решил принять приглашение и отправиться в Берлин для участия в международной конференции.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Политика
Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР
Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения между российскими и американскими военными в Сирии
После появления информации о военном столкновении между российскими и американскими военнослужащими на севере Сирии, была опубликована фотография, которая, предположительно, и демонстрирует момент встречи американских и российских военных, с последующим, как сообщают источники, конфликтом, переросшим в драку.
Политика
Новым главой правительства России станет главный налоговик
Премьером станет Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы.
Экономика
ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме
По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Политика
Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра
Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Кино
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Происшествия
Жену экс-хоккеиста сборной России убил его старший сын
Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщили, что убийство жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова совершил их старший сын.
Хоккей
КХЛ назвала капитанов команд дивизионов на Матч звёзд
Космос
ESA опубликовало уникальное изображение северного полюса Марса
Ученые отмечают: летом северный полюс Марса покрыт толстым слоем водяного льда, а температура иногда опускается до -125 градусов.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Гаджеты
Флагман Sony Xperia 5 Plus обзавелся датой анонса
Компания Sony наконец официально объявила дату анонса своих новых смартфонов смартфонов Xperia.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Происшествия
Хлопок газа в жилом доме в Уфе повредил четыре квартиры
В Уфе из-за хлопка газа в жилом доме получили повреждения четыре квартиры, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Кино
Стало известно, кто сыграет в сериале «Властелин колец» от Amazon
Компания Amazon представила список актеров, которые примут участие в предстоящем сериале «Властелин колец» по одноименной фэнтезийной саге Джона Толкина.
Общество
Россия заняла 23-е место в рейтинге лучших стран мира
Самой открытой для бизнеса страной назвали Люксембург (Россия на 73-м месте), лидером по динамичному развитию — Объединенные Арабские Эмираты (Россия на 12-м месте), а лучше всего, согласно рейтингу, быть гражданином Швеции (Россия на 39-м месте).
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.