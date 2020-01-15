Экономика

РамблерРамблерРубль отреагировал на отставку Медведева

К 16.37 курс доллара скорректировался и составил 61,51 рубля, курс евро поднялся на 21 копейку — до 68,58 рубля. Фондовый рынок также отреагировал на новости умеренным падением. В 16:27 долларовый индекс РТС составлял 1604,71 пункта, а рублевый индекс Мосбиржи — 3129,5 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На новостях об отставке Медведева рынки... выросли

Комсомольская правда10:15

Фондовый рынок и рубль пришли в себя после ухода правительства РФ и растут

Фонтанка.Ру09:38

Рубль отреагировал на отставку Медведева

Рамблер09:11

Рынок и рубль отреагировали слишком спокойно на отставку правительства

Finam.Ru09:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика

Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
ТАСС 11:10
Общество

В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

ИА DixiNews // Санкт-Петербург 04:52
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv 07:27
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
Политика

Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Источники сообщают, что Хафтар решил принять приглашение и отправиться в Берлин для участия в международной конференции.
Политика Сегодня вчера в 16:46
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 02:21
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Ведомости 05:18
Политика

Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР

Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
Красная весна 09:03
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения между российскими и американскими военными в Сирии

После появления информации о военном столкновении между российскими и американскими военнослужащими на севере Сирии, была опубликована фотография, которая, предположительно, и демонстрирует момент встречи американских и российских военных, с последующим, как сообщают источники, конфликтом, переросшим в драку.
Avia.pro 00:54
Политика

Новым главой правительства России станет главный налоговик

Премьером станет Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы.
Европейско-Азиатские новости 11:33
Экономика

ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме

По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 12 января в 07:10
Политика

Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра

Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Известия 10:56
Кино

Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры

Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Афиша Daily вчера в 13:40
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Российская газета 10:19
Происшествия

Жену экс-хоккеиста сборной России убил его старший сын

Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщили, что убийство жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова совершил их старший сын.
Газета.Ru 11:38
Хоккей

КХЛ назвала капитанов команд дивизионов на Матч звёзд

RT на русском 07:16
Кино

Режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко объяснил успех своего фильма

Uznayvse.ru 10:15
Космос

ESA опубликовало уникальное изображение северного полюса Марса

Ученые отмечают: летом северный полюс Марса покрыт толстым слоем водяного льда, а температура иногда опускается до -125 градусов.
Портал Поиск вчера в 08:52
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Гаджеты

Флагман Sony Xperia 5 Plus обзавелся датой анонса

Компания Sony наконец официально объявила дату анонса своих новых смартфонов смартфонов Xperia.
iXBT.com 08:25
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 06:59
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Происшествия

Хлопок газа в жилом доме в Уфе повредил четыре квартиры

В Уфе из-за хлопка газа в жилом доме получили повреждения четыре квартиры, сообщили РИА Новости в городской администрации.
РИА Новости 00:50
Политика

Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

Российская газета 00:31
Кино

Стало известно, кто сыграет в сериале «Властелин колец» от Amazon

Компания Amazon представила список актеров, которые примут участие в предстоящем сериале «Властелин колец» по одноименной фэнтезийной саге Джона Толкина.
Культуромания 04:05
Происшествия

В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве мальчика может попасть под арест

REGNUM 01:36
Общество

Россия заняла 23-е место в рейтинге лучших стран мира

Самой открытой для бизнеса страной назвали Люксембург (Россия на 73-м месте), лидером по динамичному развитию — Объединенные Арабские Эмираты (Россия на 12-м месте), а лучше всего, согласно рейтингу, быть гражданином Швеции (Россия на 39-м месте).
Коммерсантъ 08:21
Политика

Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Московский Комсомолец 05:31
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Известия 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное