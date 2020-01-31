К 16.40 мск доллар стоил 63,70 руб. (плюс 44 коп. к закрытию четверга), евро – 70,38 руб. (+55 коп.). В пятницу, 31 января, в России выявлены первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, это произошло спустя месяц после того, как в Китае им заболел первый человек.

Рубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России

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