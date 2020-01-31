Экономика

ВедомостиВедомостиРубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России

К 16.40 мск доллар стоил 63,70 руб. (плюс 44 коп. к закрытию четверга), евро – 70,38 руб. (+55 коп.). В пятницу, 31 января, в России выявлены первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, это произошло спустя месяц после того, как в Китае им заболел первый человек.
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На фоне выявленных в России больных коронавирусом упал рубль

Piter.tv11:20

Рубль начал дешеветь после новостей о зараженных коронавирусом в России

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Рубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

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Рубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России

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Рубль умеренно ослаб на новостях о выявлении зараженных коронавирусом на территории России

ТАСС09:20

Новости о коронавирусе могут ослабить курс до 64,5 рублей за доллар

REGNUM09:15
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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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В Москве у бортпроводников с рейса из Китая заподозрили коронавирус

У бортпроводников рейса, прибывшего 31 января в Москву из Китая, заподозрили коронавирус, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:30
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
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Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
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