Общество

ВедомостиВедомостиРубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России

К 16.40 мск доллар стоил 63,70 руб. (плюс 44 коп. к закрытию четверга), евро – 70,38 руб. (+55 коп.). В пятницу, 31 января, в России выявлены первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, это произошло спустя месяц после того, как в Китае им заболел первый человек.
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Рубль упал на фоне новостей о первых случаях заражения коронавирусом в России

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 10:46, Ашберн
Общество

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:01
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Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД

Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
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Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
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В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
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Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
RT на русском 07:23
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Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Ведомости 07:31
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СК объявил Бориса Минца в международный розыск

РБК направил запрос в пресс-службы банков «Траст» и «Открытие». Также следователи объявили Минца в международный розыск.
РБК вчера в 08:31
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Здоровье

Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса

Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
RT на русском 09:31
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Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству

Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:50
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Январь в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

RT на русском 10:10
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Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными

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РИА Новости 00:30
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Индекс счастья россиян снизился до минимума

"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Газета.Ru 00:23
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