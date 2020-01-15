Экономика

Новая газетаНовая газетаКурс рубля снизился на фоне новости об отставке правительства

Курс рубля снизился на фоне новости об отставке российского правительства. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 17:04, курс евро составляет 68,76 рубля (+40 копеек), доллара США – 61,68 (+24 копейки).
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Как рубль отреагировал на отставку правительства?

Аргументы и Факты04:32

Рубль пережил отставку правительства РФ

REGNUMвчера в 00:08

Рынок не продемонстрировал негатива на фоне отставки правительства

ТАСС15 января в 13:25

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия15 января в 09:07

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 09:00

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23
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Общество

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.
РБК 10:40
Экономика

S&P сохранил кредитный рейтинг России на уровне BBB

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor s Global Ratings сохранило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-», передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 17:33
Происшествия

В Кузбассе нашли родителей, подбросивших младенца к дверям больницы

Вести Кузбасс 07:29
Музыка

Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
РБК 10:55
Гаджеты

CES: AMD анонсирует Threadripper с 64 ядрами

На выставке потребительской электроники CES был анонсирован процессор AMD Threadripper 3990X, имеющий 64 ядра, — вдвое больше, чем модель, появившаяся осенью.
Computerworld Россия 15 января в 01:55
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Милла Йовович рассказала, как чувствует себя накануне родов

Звезда с нетерпением ждет появления на свет малыша. Она решила пожаловаться поклонникам на свое самочувствие накануне родов.
Летидор 01:50
Космос

SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
RT на русском 17:13
Авто

Средний размер автокредита в Москве впервые превысил 1 млн рублей

Говорит Москва 15 января в 00:58
Происшествия

Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

Двигатель загорелся у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 16:19
Авто

Супер-автомобиль из гаража КГБ выставлен на продажу

Появилось объявление о продаже настоящего «эксклюзива», собранного более полувека назад на Горьковским автозаводе, – седана «Волга» ГАЗ-23.
Московский Комсомолец 14 января в 11:54
Общество

Скончался соавтор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

В возрасте 85 лет умер драматург и соавторов первой советской рок-оперы "Орфей и Эвридика" Юрий Димитрин.
Газета.Ru 17:27
Космос

Создание ракеты «Союз-6» может начаться в текущем году

3DNews вчера в 07:51
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru 16:57
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Дождь 09:11
Политика

Посол РФ прокомментировал заявление польского МИД об архивах

Посол РФ в Польше Сергей Андреев считает, что заявления Варшавы о "переписывании истории" являются частью политической конъюнктуры.
Piter.tv 13:46
Наука

Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью

Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Live24 вчера в 05:52
Политика

Министр цифрового развития уйдет в отставку

Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
РБК 13:08
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru вчера в 06:25
Политика

Помпео отреагировал на смену правительства в России

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
РБК 13:19
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт 15 января в 11:35
Происшествия

Четверо детей пострадали в ДТП в Ростовской области

REGNUM 15:45
Общество

Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля

Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
Российская газета 13:26
Здоровье

Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака

ToDay News Ufa вчера в 12:18
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Баскетбол

33 очка Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Басконию» в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги уверенно переиграли испанскую «Басконию».
ProstoProSport 13:58
Политика

Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Инфорос вчера в 09:00
Кино

Мединский назвал фантастическими успехи российского кино

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 вчера в 21:45
Политика

Участники конференции по Ливии призвали создать единое правительство

Участники международной берлинской конференции по Ливии призвали сформировать в стране единое правительство и президентский совет.
Известия 16:04
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