Экономика

РЕН ТВРЕН ТВРубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства

Рубль упал по отношению к доллару и евро после новости об отставке правительства.
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Как рубль отреагировал на отставку правительства?

Аргументы и Факты04:32

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия15 января в 09:07

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС15 января в 09:06

Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга

ПРАЙМ15 января в 21:25

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 09:00

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23
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Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета 17:00
Кино

Глава HBO рассказал о выходе приквела «Игры престолов»

Премьера приквела сериала "Игра престолов" под названием "Дом Дракона" ("House of the Dragon") состоится не раньше, чем через два года.
Газета.Ru вчера в 08:15
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru 07:53
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ 11:52
Армия и оружие

Минобороны РФ закупит «суперснаряды» для танковых войск

Как сообщает издание «Известия», до конца 2020 года военное ведомство России планирует закупить для танковых войск новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало».
Военное дело 07:15
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Общество

«Открытые медиа»: родственники премьер-министра Мишустина владеют землей и домами на 1,5 миллиарда рублей

Как предполагает издание, речь идет о сестре Мишустина — Наталии Стениной, которая была соучредителем партнерства, управлявшего инфраструктурой поселка «Коттон Вэй».
Snob.ru 04:10
Шоу-бизнес

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова выписалась из роддома

На днях бывшая жена «рыжего Иванушки» стала мамой в третий раз. Мария родила сына от нового супруга, баскетболиста Андрея Зубкова.
StarHit.ru 03:00
Наука

У шизофреников обнаружили недостаток белка в синапсах

Ученым впервые удалось исследовать один из маркеров шизофрении — белок SV2A, участвующий в формировании синаптических связей, — в головном мозге живых людей.
N+1 вчера в 11:37
Космос

Индийский спутник связи успешно выведен на орбиту ракетой Ariane 5

ТАСС вчера в 23:44
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa 02:18
Биатлон

Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге

REGNUM 13:01
Армия и оружие

Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия

Известия 20:15
Кино

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя

Piter.tv 00:08
Футбол

Заказчиком покушения на Ковачевича мог быть экс-футболист «Реала»

Бывший игрок обороны мадридского «Реала» Рауль Браво, вероятно, является заказчиком вооруженного нападения на экс-нападающего «Ювентуса» Дарко Ковачевича.
ProstoProSport 17:15
Гаджеты

NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060

Игромания.ру 04:16
Футбол

Вместо Игбуна госпитализировали его приятеля

Спорт день за днем вчера в 12:46
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости 09:26
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
РИА Новости 00:54
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
РИА Новости вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Игорь Николаев назвал Наташу Королеву «важным этапом своей жизни»

Что касается Наташи Королевой, то, конечно, она была важным моментом моей жизни.
Аргументы недели 00:30
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
РИА Новости 18:28
Автоспорт

Гонщик «КамАЗ-Мастер» во второй раз стал чемпионом «Дакара»

Скажем, в наиболее успешном для россиян классе грузовиков, где команда «КамАЗ-Мастер» теперь уже 17 раз становилась первой, только чудо могло помешать Андрею Каргинову оформить второе чемпионство (первый раз на «Дакаре» он первенствовал в 2014 году).
Коммерсантъ 14:08
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Футбол

Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

RT на русском 12:51
Политика

Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС

Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.
REGNUM 09:26
Экономика

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
Ведомости вчера в 16:03
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс 17:54
Авто

Названы пять систем, снижающие ресурс двигателя автомобиля

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