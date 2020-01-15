Рубль упал по отношению к доллару и евро после новости об отставке правительства.

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства

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