Экономика
РЕН ТВРубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства
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Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга
ПРАЙМ15 января в 21:25
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Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Кино
Глава HBO рассказал о выходе приквела «Игры престолов»
Премьера приквела сериала "Игра престолов" под названием "Дом Дракона" ("House of the Dragon") состоится не раньше, чем через два года.
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Армия и оружие
Минобороны РФ закупит «суперснаряды» для танковых войск
Как сообщает издание «Известия», до конца 2020 года военное ведомство России планирует закупить для танковых войск новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало».
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Общество
«Открытые медиа»: родственники премьер-министра Мишустина владеют землей и домами на 1,5 миллиарда рублей
Как предполагает издание, речь идет о сестре Мишустина — Наталии Стениной, которая была соучредителем партнерства, управлявшего инфраструктурой поселка «Коттон Вэй».
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова выписалась из роддома
На днях бывшая жена «рыжего Иванушки» стала мамой в третий раз. Мария родила сына от нового супруга, баскетболиста Андрея Зубкова.
Наука
У шизофреников обнаружили недостаток белка в синапсах
Ученым впервые удалось исследовать один из маркеров шизофрении — белок SV2A, участвующий в формировании синаптических связей, — в головном мозге живых людей.
Космос
Индийский спутник связи успешно выведен на орбиту ракетой Ariane 5
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Футбол
Заказчиком покушения на Ковачевича мог быть экс-футболист «Реала»
Бывший игрок обороны мадридского «Реала» Рауль Браво, вероятно, является заказчиком вооруженного нападения на экс-нападающего «Ювентуса» Дарко Ковачевича.
Гаджеты
NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060
Футбол
Вместо Игбуна госпитализировали его приятеля
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев назвал Наташу Королеву «важным этапом своей жизни»
Что касается Наташи Королевой, то, конечно, она была важным моментом моей жизни.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Автоспорт
Гонщик «КамАЗ-Мастер» во второй раз стал чемпионом «Дакара»
Скажем, в наиболее успешном для россиян классе грузовиков, где команда «КамАЗ-Мастер» теперь уже 17 раз становилась первой, только чудо могло помешать Андрею Каргинову оформить второе чемпионство (первый раз на «Дакаре» он первенствовал в 2014 году).
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Футбол
Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
Политика
Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС
Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка
ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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