Финансы
ФинмаркетРубль отыграл утренние потери к доллару и усилил рост к евро
Курс доллара США составил 61,8475 руб. в 15:00 мск, что всего на 2,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в первой половине дня американская валюта в ходе торгов достигала почти 62 руб./$1).
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Происшествия
Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Иране
Единоборства
Фьюри назвал Усика бомжом и раскритиковал президента WBO
Британский боксер Тайсон Фьюри в грубой форме отреагировал на предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой против узбекистанского боксера Баходира Жалолового, а также решение организации назначить украинского боксера Александра Усика обязательным претендентом на пояс WBO.
Авто
У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия
Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки подвергшейся ракетному удару базы США
Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, на которых, по предварительным данным, можно увидеть ущерб от иранских ракетных ударов по американской базе в Ираке.
Армия и оружие
Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Глава Соединенных Штатов начал свое обращение со слов о том, что Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие до тех пор, пока именно Трамп является президентом США.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Гаджеты
В Сети появились первые рендерные изображения смартфона iPhone SE 2
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте
Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Экономика
Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Политика
Названы версии крушения самолета в Иране
Шоу-бизнес
Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену
Политика
Польского посла вызвали в МИД Украины из-за заявлений о Бандере
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий вызван в МИД Украины из-за заявлений, которые он сделал по поводу Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип", за новогодние каникулы "Холоп" заработал 1,8 миллиарда рублей.
Гаджеты
Представили защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Армия и оружие
В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Гаджеты
CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0
Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Армия и оружие
Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами
Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.
Транспорт
Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Политика
В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану
Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
Происшествия
День траура объявлен в Иране после двух трагедий
День траура объявлен в Иране 9 января. Об этом сообщил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии в Twitter.
Происшествия
В Оттаве произошла массовая стрельба
В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.