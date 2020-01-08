Финансы

ФинмаркетФинмаркетРубль отыграл утренние потери к доллару и усилил рост к евро

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Курс доллара США составил 61,8475 руб. в 15:00 мск, что всего на 2,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в первой половине дня американская валюта в ходе торгов достигала почти 62 руб./$1).
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