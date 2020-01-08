Курс доллара США составил 61,8475 руб. в 15:00 мск, что всего на 2,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в первой половине дня американская валюта в ходе торгов достигала почти 62 руб./$1).

Рубль отыграл утренние потери к доллару и усилил рост к евро

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Авто У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.

Армия и оружие Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие Глава Соединенных Штатов начал свое обращение со слов о том, что Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие до тех пор, пока именно Трамп является президентом США.

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