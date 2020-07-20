Финансы
Вести.RuРубль падает: биржевой курс доллара превысил 72 рубля
Курс рубля в понедельник достиг минимума за 2,5 месяца и превысил 72 рубля. В первый час торгов курс доллара и евро вырос на 20 копеек – до 72,15 рубля и 82,4 рубля, согласно данным торгов биржи.
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Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
Общество
В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований
Вакцина пока не вошла в гражданский оборот. В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований.
Piter.tv 04:13
Футбол
Геннадий Орлов: «Федун назвал „Зенит“ дутым чемпионом? А „Спартак“ — 9-й, вчера избежал разгрома»
Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона.
Спорт-Экспресс 04:15
Общество
На Урале коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли
Сегодня, 20 июля, в Свердловской области коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:02
Политика
Лавров проведет переговоры с иранским коллегой по ядерной сделке
Министр иностранных дел Сергей Лавров 21 июля проведет переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 05:03
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Общество
Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин
Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
РИА Новости 04:06
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Игры
Cyberpunk 2077 можно будет пройти без завершения главного квеста
Игроки смогут пройти Cyberpunk 2077, не завершив главную сюжетную цепочку заданий.
CyberSport.ru 02:22
Финансы
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Лукашенко ожидает от оппозиции попытки силового свержения власти
Коммерсантъ вчера в 19:44
Экономика
В Ростовской области суточный прирост заболевших COVID-19 увеличивается четвертый день подряд
Боишься заболеть - не пользуйся общественным транспортом (если это, конечно, возможно), не ходи в парк Левобережный на открытие фонтана, посещай магазины после 21.00, и мой руки.
Кто главный Ростов 04:51
Космос
На Байконуре на старт установили ракету с грузовиком «Прогресс МС-15»
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Газета.Ru 01:58
Армия и оружие
Российские боевые корабли вооружат управляемыми снарядами
Российская газета 04:57
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич, арестованную по делу о хищении - распоряжение.
ТАСС 05:05
Происшествия
Выброс опасного для здоровья вещества «одорант» произошел на Украине
Выброс токсичного и опасного для здоровья вещества одорант произошел в Сумах. Эвакуация местных жителей не проводилась.
NewInform 04:10
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости вчера в 05:36
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Игры
Разработчик S.T.A.L.K.E.R. Дмитрий Ясенев вернулся в GSC Game World
Скорее всего, Ясенев попал в команду разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. Вот как должен выглядеть ремастер Diablo.
Cyber.sports.ru 17 июля в 11:47
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Наука
С вирусами помогает бороться куркума
Куркума может помогать бороться с обычными и опасными вирусами, однако ее эффективность в отношении альфа-коронавирусов оказалась низкой.
Газета DAILY вчера в 09:35
Общество
Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал
Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФедералПресс 03:32
Происшествия
Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
RT на русском 03:28
Происшествия
Фонтан горячей воды повредил автомобили в Барнауле
Последствия аварии на теплосетях в Барнауле Цитата из видео По свидетельству очевидцев, без повреждений не обошлось: в машинах выбило стёкла.
REGNUM 04:06
Гаджеты
AMD сравнила видеокарты Navi с аналогами от NVIDIA
Чемпионат вчера в 11:06
Общество
В Москве в 7 раз снизилось число обращений за пособиями по безработице
В Москве резко снизилось количество обращений за пособиями по безработице – почти в 7 раз, до 1,2-1,5 тысячи в день, сообщили в пресс-службы столичной администрации.
Вести.Ru 03:47