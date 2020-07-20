Финансы

Вести.RuВести.RuРубль падает: биржевой курс доллара превысил 72 рубля

Курс рубля в понедельник достиг минимума за 2,5 месяца и превысил 72 рубля. В первый час торгов курс доллара и евро вырос на 20 копеек – до 72,15 рубля и 82,4 рубля, согласно данным торгов биржи.
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Доллар впервые за месяц пробил отметку в 72 рубля

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Курс доллара пробил отметку в 72 рубля

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Курс доллара превысил 72 рубля

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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:23

Рубль подешевел к доллару вслед за снижением котировок нефти

Интерфакс03:39
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

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Cyberpunk 2077 можно будет пройти без завершения главного квеста

Игроки смогут пройти Cyberpunk 2077, не завершив главную сюжетную цепочку заданий.
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Финансы

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Политика

Лукашенко ожидает от оппозиции попытки силового свержения власти

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Экономика

В Ростовской области суточный прирост заболевших COVID-19 увеличивается четвертый день подряд

Боишься заболеть - не пользуйся общественным транспортом (если это, конечно, возможно), не ходи в парк Левобережный на открытие фонтана, посещай магазины после 21.00, и мой руки.
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Армия и оружие

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Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

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Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

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Выброс опасного для здоровья вещества «одорант» произошел на Украине

Выброс токсичного и опасного для здоровья вещества одорант произошел в Сумах. Эвакуация местных жителей не проводилась.
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
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Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
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Игры

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С вирусами помогает бороться куркума

Куркума может помогать бороться с обычными и опасными вирусами, однако ее эффективность в отношении альфа-коронавирусов оказалась низкой.
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Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал

Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Последствия аварии на теплосетях в Барнауле Цитата из видео По свидетельству очевидцев, без повреждений не обошлось: в машинах выбило стёкла.
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В Москве резко снизилось количество обращений за пособиями по безработице – почти в 7 раз, до 1,2-1,5 тысячи в день, сообщили в пресс-службы столичной администрации.
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Popular Mechanics: F-22 и F-35 защитят «триллионы долларов» от России

Piter.tv 04:19
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