На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 10.03 мск, курс доллара вырос на 47 коп. и составил 71,38 руб.

Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

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