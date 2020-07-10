Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 10.03 мск, курс доллара вырос на 47 коп. и составил 71,38 руб.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Рубль нивелировал дневные потери к доллару, но продолжает снижаться к евро

ПРАЙМвчера в 14:16

Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ и слабеющей нефти

Финмаркетвчера в 08:57

Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Газета.Ruвчера в 03:15

Курс доллара взлетел

Lenta.ruвчера в 03:31

Курс рубля ослаб к доллару и евро на фоне падения рынков

Компаниявчера в 03:28

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на фоне потери интереса к рисковым активам

Интерфаксвчера в 03:26

Рубль упал к доллару и евро на открытии торгов

Телеканал 360°вчера в 04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Общество

Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала

РБК 00:29
158
Футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA

Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги Чемпионов и Лиги Европы UEFA, пишет «Коммерсантъ».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:05
Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 09 июля в 02:24
285
Политика

Трамп заявил о разработке самого крупного ледокола в мире

Ранее Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru вчера в 20:06
39
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
5K
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским

Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
93
Общество

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
393
Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 09 июля в 04:51
2
Фигурное катание

Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой

Наставница Этери Тутберидзе оставила положительную оценку под постом.
CT news вчера в 05:41
Политика

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
54
Наука

Найден необычный способ обнаружения коронавируса по голосу

Американские ученые предположили, что обнаружить заражение человека коронавирусом можно с помощью его голоса, поскольку он полностью зависит от функционирования дыхательного аппарата.
MedikForum.ru вчера в 18:17
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
575
Происшествия

Главу Кизлярского района Дагестана поместили под домашний арест

Советский районный суд Махачкалы заключил под домашний арест главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова из-за дела о превышении полномочий.
Коммерсантъ 00:41
7
Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12
1,7K
Политика

В Хабаровском крае обыски прошли у шестерых членов ЛДПР

Напомним, что ранее стало известно: вслед за Фургалом были задержаны депутаты Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.
Кавказ Пост вчера в 04:08
578
Общество

Илон Маск сообщил о разговоре с семьей академика Королева

Известный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании "SpaceX" Илон Маск рассказал о своем разговоре с семьей выдающегося советского ученого, академика Сергея Павловича Королева.
Online47.ru вчера в 19:59
1
Происшествия

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Новосибирской области

Два человека погибли и пять пострадали в результате ДТП в Новосибирской области.
РБК вчера в 23:46
2
Общество

Попова сообщила о разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей

Разработка специальной вакцины от коронавирусной инфекции для детей уже начинается.
РБК вчера в 17:48
338
Происшествия

В Нижнем Новгороде число пострадавших при взрыве увеличилось до пяти

РИА Новости 00:50
7
Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК вчера в 02:48
10
Технологии

Facebook исправил ошибку, которая остановила работу iOS-приложений

Компания Facebook поменяла код в приложении, чем остановила работу других программ у пользователей iOS-системы.
Телеканал 360° вчера в 12:18
74
Армия и оружие

Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году

РИА Новости вчера в 10:16
9
Авто

Lexus обновил флагманский седан LS

Компания Lexus представила обновленный флагманский седан LS, который стал технологичнее и комфортней.
Коммерсантъ 09 июля в 12:50
5
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
903
Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
Газета.Ru вчера в 15:28
1
Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Известия вчера в 06:18
17
Происшествия

В Казани пожарные ликвидировали возгорание на полигоне ТБО «Восточный»

Казань, 11 июля 2020, 05:50 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание твердых бытовых отходов (ТБО) на полигоне «Восточный» в Казани, 11 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Татарии.
REGNUM вчера в 22:50
2
Общество

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
16
Политика

Эрдоган призвал уважать решение о смене статуса собора Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
Известия вчера в 15:48
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное