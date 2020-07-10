Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля

По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%). Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,77% - до $41,6 за баррель.
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Рубль упал к доллару и евро на открытии торгов

Телеканал 360°04:07

Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Аргументы и Фактывчера в 04:13

Рубль слабеет к доллару и евро на открытии торгов. В «минусе» и фондовый рынок

Интересант03:24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля

ТАСС03:22

Курс рубля повышается по отношению к евро и доллару

РИАМОвчера в 05:24

Курс рубля ослаб к доллару и евро на фоне падения рынков

Компания03:28

Доллар подешевел до 71,08 рубля

Профильвчера в 03:49
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Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
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Общество

В работе Мегафона и Yota произошел сбой

В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
25
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета вчера в 01:32
4,2K
Общество

Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей

Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
News.ru 02:19
4
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
189
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
714
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
1,9K
Футбол

«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит Безбородов

РФС назначил арбитров, которые будут работать на поединках 28-го тура РПЛ. 11 июля состоятся три встречи, а 12 июля пройдут еще пять матчей.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:35
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика

Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ вчера в 03:22
184
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
119
Здоровье

Минздрав возобновляет диспансеризацию в ряде регионов

Диспансеризация возобновляется в регионах и населенных пунктах со стабильной эпидемиологической обстановкой, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 13:52
4
Общество

В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ.
Газета.Ru 03:09
621
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
21
Экономика

Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом

Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru вчера в 09:09
47
Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
587
Армия и оружие

Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества

Pravda.Ru вчера в 01:40
3
Общество

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
538
Кино

Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel

Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news 08 июля в 13:59
9
Общество

После электронного голосования данные москвичей стали доступны всем

Полученная информация позволила оценить количество голосовавших повторно и по недействительным паспортам.
Долг.рф вчера в 10:59
12
Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
1,2K
Общество

Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Общество

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru вчера в 10:22
351
Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 275 носителей коронавируса

Екатеринбург, 10 июля 2020, 11:10 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 275 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.
REGNUM 04:10
1,3K
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
3
Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
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Наука

Фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра нашли на Аляске

Редкий пример останков динозавра из Арктики, дромеозаврида - это небольшой фрагмент окаменелой челюсти с Аляски.
Goroday.ru 02:05
Футбол

УЕФА решил доиграть Лигу чемпионов при пустых трибунах

Оба турнира будут доиграны в августе, однако, ответные матчи 1/8 финала пройдут на стадионах принимающих команд.
ProstoProSport 03:00
Происшествия

Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае

Жительница Красноярского края погибла в результате нападения медведя в Красноярском крае.
Известия вчера в 07:55
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Авто

Aston Martin показал свой первый кроссовер

С завода в Южном Уэльсе сошёл первый кроссовер модели Aston Martin DBX.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:34
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Как работают Яндекс.Новости?
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