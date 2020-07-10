Финансы
Газета.RuРубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 10.03 мск, курс доллара вырос на 47 коп. и составил 71,38 руб.
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Общество
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
На процессе в США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
РИА Новости 20:05
Шоу-бизнес
Гарик Харламов «отметил» развод с Кристиной Асмус в караоке-клубе
Согласно информации источника, на днях Гарик Харламов посетил караоке в столице, устроив вечеринку для друзей и коллег по случаю завершения съёмок одного из проектов.
Дни24 вчера в 05:54
Баскетбол
Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings вчера в 11:42
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
Футбол
CAS отменит решение об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков
Чизмен проинформировал своих подписчиков, что CAS, вероятно, не поддержит обвинение УЕФА в нарушении «Манчестер Сити» финансовых фэйр-плей.
ProstoProSport 16:00
Шоу-бизнес
Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru 20:33
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Общество
В Москве на регулируемых пешеходных переходах исчезнут желтые полосы
Желтые полосы исчезнут на регулируемых пешеходных переходах в Москве, так как они снижают сцепление с дорогой во время дождя, сообщается в twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
РИА Новости 08 июля в 06:12
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.
Газета.Ru 18:05
Происшествия
Протест в Белграде завершился после задержания зачинщиков беспорядков
Антиправительственный протест в столице Сербии завершился после задержания нескольких десятков зачинщиков беспорядков.
ТАСС 19:07
Наука
Высокий уровень сахара в крови удваивает шансы смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность летального исхода в случае тяжелой формы заражения коронвирусной инфекцией, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения.
РЕН ТВ 18:14
Общество
Илон Маск сообщил о беседе с семьей академика Королева
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что он провел беседу с семьей советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева.
РБК 20:44
Общество
Клишас призвал остановить «шапито» адвокатов по делу Ефремова
По словам Андрея Клишаса, которые приводит РБК, если Федеральная палата адвокатов не прекратит «адвокатский водевиль» по делу Михаила Ефремова, то надо поднять вопрос о том, как это сделать без ее участия.
АБН 17:41
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 03:53
Наука
В Бразилии нашли ядовитую амфибию похожую на змею
Ранее ученые выяснили, что данные кольчатые черви обладают ядовитыми хвостами, которые выпускают слизь для того, чтобы моментально прыгнуть под землю и уползти от нападающего врага.
News-24.ru 08 июля в 05:29
Политика
СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Коммерсантъ 19:43
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой рассказала, как ее преследуют из-за матери
14-летняя дочь знаменитой балерины Анастасии Волочковой – Ариадна пожаловалась на преследования незнакомцев.
Петербургский дневник 19:20
Политика
Трамп заявил о создании самой скоростной ракеты в мире
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:28
Общество
Режим безопасного поведения в Приангарье продлили до 26 июля
Иркутск, 10 июля 2020, 09:20 — REGNUM В Иркутской области продлили режим безопасного поведения в связи с угрозой коронавируса.
REGNUM 02:20
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля.
RT на русском вчера в 12:19
Происшествия
На египетском «пляже смерти» одновременно утонули 11 человек
Новыми жертвами "пляжа смерти" в египетской Александрии стали 11 человек.
Российская газета 17:12
Единоборства
Российский боец Ян может набрать до 7 кг до боя за титул чемпиона UFC
Российский боец Петр Ян может набрать до семи кг перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Жозе Альдо.
ТАСС Спорт 13:53
Экономика
Восстановление ЕС после кризиса оценили в 750 миллиардов евро
План восстановления включает 500 миллиардов евро в виде грантов и 250 миллиардов евро в форме кредитов.
Вести.Ru 09:42
Общество
ЕГЭ по четырем предметам уже сдали выпускники школ в Иркутской области
В Иркутской области к настоящему времени завершились уже четыре единых госэкзамена - по географии, литературе, информатике и русскому языку.
Байкал24 вчера в 11:56